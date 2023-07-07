Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках – більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень.

В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.

Також Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої. Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових – відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

Співвідношення безповоротних втрат на півдні – 1 до 5,3. Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 раза більше ніж у нас.