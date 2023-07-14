Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковника Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

"На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" із приданими їй силами та засобами, у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України продовжують вести наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Уршалович заявив, що за тиждень штурмові групи бригади за підтримки танків просунулася на понад 1 700 метрів на південь та південний схід.

"Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, а це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії й шість авіаударів протягом тижня, що минув. Противник, своєю чергою, здійснював контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав", - додав він.

Ситуація на фронті 13-14 липня

Станом на вечір четверга, 13 липня, ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. На південному фланзі Бахмутського напрямку є просування з боями та потужним ворожим спротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безрезультатно.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція ЗСУ.

Вранці 14 липня Генштаб прозвітував, що на фронті відбулось близько 30 боєзіткнень за добу. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

Також за добу ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон армії РФ.