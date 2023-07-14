Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку
У Міноборони України розповіли про ситуацію на фронті станом на вечір четверга, 13 липня
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої. На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безрезультатно", - написала Маляр.
На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція ЗСУ.
"На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зараз переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", - йдеться у повідомленні.
- 12 липня повідомлялось, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на Сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на Півдні.
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