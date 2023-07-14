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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
Оновлено

ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу

14 липня, 2023 п'ятниця
08:18
Війна з Росією Окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 236 590 військових. 13 липня Сили оборони відбили атаки росіян біля Берхівки і Первомайського

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії в Україні на війні

З 24 лютого 2022 року до 14 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 236 590 (+550) солдатів
  • танків ‒ 4097 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8008 (+9)
  • артилерійських систем – 4449 (+24)
  • РСЗВ – 680 (+2) 
  • засобів ППО ‒ 423 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3783 (+31)
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7019 (+24)
  • спеціальної техніки ‒ 662 (+10)

Остаточні дані уточнюють.

На фронті відбулось близько 30 боєзіткнень за добу: зведення Генштабу

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Там протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень, про це у ранковому зведенні 14 липня звітував Генштаб ЗСУ.

Росія здійснила 52 авіаудари й випустила 2 "калібри", "Іскандер-М" та 20 "шахедів" по Україні

13 липня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 іранських ударних БПЛА Shahed. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 20 ударних дронів. 

Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Сьогодні вночі, 14 липня, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. 

Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії окупантів, українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, захисники України успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. 

Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. 

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. 

Завдала авіаційного удару біля Макарівки та здійснила обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. 

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопілля, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ атакували райони скупчення окупантів, а також уразили 2 склади боєприпасів та одну важливу ціль ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

  • Раніше повідомлялось, що окупанти на півдні України продовжують штучне переселення та насильницьку асиміляцію українців.

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