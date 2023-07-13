Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти на півдні України продовжують штучне переселення та насильницьку асиміляцію українців, - Генштаб

Окупанти на півдні України продовжують штучне переселення та насильницьку асиміляцію українців, - Генштаб

13 липня, 2023 четвер
19:26
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Ворог зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках, впродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень, Сили оборони відповіли знищенням 7 районів зосередження особового складу і зброї ворога, 10 артзасобів та станції контрбатарейної боротьби

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках, впродовж доби відбулось близько 20 бойових зіткнень

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 20 ударних дронів.

Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі  Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Противник завдав авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару біля Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Приютного Запорізької області та Козацького - Херсонської. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку. Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.

Сили оборони знищили 7 районів зосередження особового складу і зброї ворога, 10 артзасобів та станцію контрбатарейної боротьби

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

  • Нагадаємо, у ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані. На Миколаївщині пошкоджено будівлю навчального закладу та будинки.
окуповані території
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
речник ГУР Андрій Юсов
12 липня, 2023 середа
З українськими військовими почали масово зв'язуватись родичі з Росії: у ГУР кажуть про "огидні ІПСО"
острів Зміїний
13 липня, 2023 четвер
Російська армія на світанку скинула фугасну бомбу на острів Зміїний
кадирівці
13 липня, 2023 четвер
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 липня
12:33
Микола Уршалович
На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км
12:22
Віктор Орбан
Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 годин до саміту НАТО в тексті комюніке не мало бути згадки про запрошення України
12:01
OPINION
Олексій Панич
Україна — НАТО. Путін тут ні при чім 
11:59
Оновлено
Верховна Рада
Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
11:55
Дмитро Кулеба
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
11:42
Кадр з фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"
Відтепер стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча доступна до перегляду онлайн
11:42
Оновлено
на фото Тетяна Плачкова
Рада припинила повноваження депутатки від забороненої ОПЗЖ Плачкової
11:31
Зробив із власного дому "спостережний пункт" за ЗСУ: СБУ викрила колаборанта на Донеччині
11:24
На фото: Американська гільдія сценаристів
Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ
11:23
Окупанти
Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
11:18
Chandrayaan 3
Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць: де дивитися старт
11:00
Кирило Буданов
Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах
10:56
гурт Kozak System
Kozak System презентував гімн обʼєднаної штурмової бригади "Лють"
10:52
Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна переважатиме РФ у артилерії на окремих напрямках завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
10:26
російський атомний підводний човен
Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ
10:26
російські військові окупанти
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах
10:21
садиба Сікорського у Києві
Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва
10:20
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли Європа перестане залежати від армії США та чи подорожчають ціни на продукти. Акценти світових ЗМІ 14 липня
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 14 липня: євро дорожчає, а долар дешевшає
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Агенти ФСБ в рясах та з кадилами
09:58
Обстеження у сімейного лікаря
Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
09:52
"На все приходить час розплати": Череватий прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів
09:31
Оновлено
Атака шахедів на Кривий Ріг
Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
09:25
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей
08:54
Пентагон
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тис. резервістів
08:49
F-16
Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети
08:22
Японія і ЄС
ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі
08:21
ППО
Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
08:18
Оновлено
Окупанти
ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
08:00
OPINION
Карл Волох
Про маніпуляції з ленд-лізом
07:30
командир 58 армії рф Іван Попов
Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
06:55
Еммануель Макрон
Франція схвалила збільшення військових витрат: це викликано війною в Україні і глобальними загрозами
06:26
Євросоюз та країни G7 засудили запуски КНДР балістичних ракет
05:55
Патрік Райдер
Вагнерівці наразі не беруть участі у бойових діях в Україні, - Пентагон
05:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів
04:53
путін пригожин
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
04:10
Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV