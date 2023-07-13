Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси Shahed. Цієї ночі збито близько 10 ворожих дронів. Є постраждалі, проте Попко не підтвердив інформацію про загиблого.
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані. На Миколаївщині пошкоджено будівлю навчального закладу та будинки
Про це повідомила місцева влада та уповноважені структури.
Коротко: Оголошення тривоги почалося близько 23:21 у Сумській області, згодом поступово до небезпечних регіонів додалась Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. О 00:15 тривогу оголосили у Києві та області, згодом – на Черкащині, Вінниччині та Житомирщині.
У ПС ЗСУ попереджали про подвійну небезпеку – можливу атаку ударними безпілотниками та ракетами "Калібр". Про небезпеку також свідчила карта повітряних тривог.
Пізніше стало відомо про вибухи на Хмельниччині та у Кропивницькому. Також про роботу ППО повідомили на Київщині.
Відбої тривоги пролунали після 03:00.
Наслідки нічної атаки на Київщині
За даними ДСНС падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, врятовано та виведено на безпечну відстань ще одну людину.
Фото: ДСНС
За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх госпіталізували.
Фото: ДСНС
Також сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці ліквідували. Також ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.
Фото: ДСНС
На місці подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Раніше очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що цієї ночі у небі над Києвом збито близько десяти "шахедів". Він не оголосив інформацію про загиблого, про якого до цього говорив мер столиці Кличко.
Хмельниччина
У Хмельницькій ОВА уточнили, що під час повітряної тривоги сили ППО збили ракету військ РФ. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.
Уночі повідомлялося, що в області пролунали вибухи.
Миколаївщина
Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
О 00:14 в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків. Постраждалих немає.
Детальніше про нічну атаку читайте у текстовому онлайні від Еспресо.TV нижче!
О 02:28 на півдні України почалися відбої повітряної тривоги.
О 02:38 пролунав відбій тривоги на заході України.
Близько 03:10 про припинення загрози оголосили у Києві. Перед тим - на сході та півночі.
О 03:42 оголошено про відбій повітряної тривоги в усіх областях України.
Віталій Кличко написав, що у Подільському районі загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.
У КМВА уточнили, що у Подільському р-ні попередньо зафіксовано загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані.
У Шевченківському районі – загоряння на балконі багатоквартирного будинку.
Згодом він додав, що у Дарницькому районі госпіталізовано двох постраждалих.
Наслідки падіння у Шевченківському районі столиці.
Наслідки падіння уламків у Дарницькому районі Києва.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.
У КМВА додали, що зафіксовано імовірне падіння уламків:
- в Шевченківському р-ні на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку;
- в Дарницькому р-ні, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.
У КМВА повідомили, що у Солом'янському р-ні столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків. Пошкодження та постраждалі уточняються.
Наслідки падіння уламків.
О 01:24 про роботу ППО по ворожих безпілотниках повідомила Київська ОВА.
Про гучні вибухи у Києві також повідомляють кореспонденти "Еспресо".
О 01:21 про звуки вибухів в області повідомила Хмельницька ОВА.
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