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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
Оновлено

Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі

13 липня, 2023 четвер
08:57
Війна з Росією Нічна атака на Київ 13 липня

У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані. На Миколаївщині пошкоджено будівлю навчального закладу та будинки

Про це повідомила місцева влада та уповноважені структури.

Коротко: Оголошення тривоги почалося близько 23:21 у Сумській області, згодом поступово до небезпечних регіонів додалась Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. О 00:15 тривогу оголосили у Києві та області, згодом – на Черкащині, Вінниччині та Житомирщині.

У ПС ЗСУ попереджали про подвійну небезпеку – можливу атаку ударними безпілотниками та ракетами "Калібр". Про небезпеку також свідчила карта повітряних тривог.

Пізніше стало відомо про вибухи на Хмельниччині та у Кропивницькому. Також про роботу ППО повідомили на Київщині.

Відбої тривоги пролунали після 03:00.

Наслідки нічної атаки на Київщині

За даними ДСНС падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, врятовано та виведено на безпечну відстань ще одну людину.

Нічна атака на Київ 13 липня

Фото: ДСНС

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх госпіталізували.

Нічна атака на Київ 13 липня

Фото: ДСНС

Також сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці ліквідували. Також ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Нічна атака на Київ 13 липня

Фото: ДСНС

На місці подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Раніше очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що цієї ночі у небі над Києвом збито близько десяти "шахедів". Він не оголосив інформацію про загиблого, про якого до цього говорив мер столиці Кличко.

Хмельниччина

У Хмельницькій ОВА уточнили, що під час повітряної тривоги сили ППО збили ракету військ РФ. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.

Уночі повідомлялося, що в області пролунали вибухи.

Миколаївщина 

Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

О 00:14 в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків. Постраждалих немає.

Детальніше про нічну атаку читайте у текстовому онлайні від Еспресо.TV нижче!

Хронологія:
03:50
13 липня, 2023 четвер

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси Shahed. Цієї ночі збито близько 10 ворожих дронів. Є постраждалі, проте Попко не підтвердив інформацію про загиблого.

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02:37

Кличко розповів, що у столиці від нічної атаки постраждали чотири людини.

Пізніше мер повідомив, що на місці гасіння загоряння у Подільському районі виявлено тіло загиблого.

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02:31

О 02:28 на півдні України почалися відбої повітряної тривоги.

О 02:38 пролунав відбій тривоги на заході України.

Близько 03:10 про припинення загрози оголосили у Києві. Перед тим - на сході та півночі.

О 03:42 оголошено про відбій повітряної тривоги в усіх областях України.

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02:30
"Суспільне" повідомляє, що вибухи чутно у Кропивницькому.
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02:18

Віталій Кличко написав, що у Подільському районі загоряння в нежитловій будівлі. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці.

У КМВА уточнили, що у Подільському р-ні попередньо зафіксовано загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв.

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02:08

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані.

У Шевченківському районі – загоряння на балконі багатоквартирного будинку.

Згодом він додав, що у Дарницькому районі госпіталізовано двох постраждалих.

Наслідки падіння у Шевченківському районі столиці.

Наслідки падіння уламків у Дарницькому районі Києва.

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01:58

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

У КМВА додали, що зафіксовано імовірне падіння уламків:

  • в Шевченківському р-ні на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку;
  • в Дарницькому р-ні, попередньо на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.
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01:49

У КМВА повідомили, що у Солом'янському р-ні столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків. Пошкодження та постраждалі уточняються.

Наслідки падіння уламків.

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01:31

О 01:24 про роботу ППО по ворожих безпілотниках повідомила Київська ОВА.

Про гучні вибухи у Києві також повідомляють кореспонденти "Еспресо".

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01:29

О 01:21 про звуки вибухів в області повідомила Хмельницька ОВА.

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