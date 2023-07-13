Про це повідомила місцева влада та уповноважені структури.

Коротко: Оголошення тривоги почалося близько 23:21 у Сумській області, згодом поступово до небезпечних регіонів додалась Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. О 00:15 тривогу оголосили у Києві та області, згодом – на Черкащині, Вінниччині та Житомирщині.

У ПС ЗСУ попереджали про подвійну небезпеку – можливу атаку ударними безпілотниками та ракетами "Калібр". Про небезпеку також свідчила карта повітряних тривог.

Пізніше стало відомо про вибухи на Хмельниччині та у Кропивницькому. Також про роботу ППО повідомили на Київщині.

Відбої тривоги пролунали після 03:00.

Наслідки нічної атаки на Київщині

За даними ДСНС падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, врятовано та виведено на безпечну відстань ще одну людину.

Фото: ДСНС

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. На місці виявили двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх госпіталізували.

Фото: ДСНС

Також сталося загоряння в 1-поверховій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці ліквідували. Також ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Фото: ДСНС

На місці подій було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Раніше очільник КМВА Сергій Попко повідомив, що цієї ночі у небі над Києвом збито близько десяти "шахедів". Він не оголосив інформацію про загиблого, про якого до цього говорив мер столиці Кличко.

Хмельниччина

У Хмельницькій ОВА уточнили, що під час повітряної тривоги сили ППО збили ракету військ РФ. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.

Уночі повідомлялося, що в області пролунали вибухи.

Миколаївщина

Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

О 00:14 в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та десять приватних будинків. Постраждалих немає.

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