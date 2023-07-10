Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Південь

За минулий тиждень на південній лінії фронту підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр. Загалом від початку наступу на цих напрямках ЗСУ просунулися до 8,6 км. Також за минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 км² української землі.

"Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 км² української землі. Що приблизно співмірно з площею міста Одеса!", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Наразі на цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Схід

Крім цього, на Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 км² територій. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 км² української землі.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. Згодом зазначалось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Також у суботу, 8 липня, повідомлялося, що українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

9 липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед, а російські загарбники місцями опиняються в пастці.

У ранковому зведенні 10 липня Генштаб звітував, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.