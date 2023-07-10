Про це у ранковому зведенні 10 липня звітує Генштаб ЗСУ.

"На одному з полігонів східного воєнного округу алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами Російської Федерації. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

На фронті відбулося до 30 бойових зіткнень за добу

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Там протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом доби Росія завдала 30 авіаударів та здійснила 47 обстрілів з РСЗВ по Україні

Сьогодні вночі, 10 липня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Натомість протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Грем’яча Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Блешня, Костобобрів, Бучки Чернігівської області; Голишівське, Волфине Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Ворожа армія завдала авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів штурмові дії та намагався витіснити українські війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області.

Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Часів Яр, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Водночас росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, захисники України відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку вороже військо вело безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Здійснило обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині.

Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Преображенка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили райони скупчення живої сили окупантів й артилерійські засоби на вогневих позиціях

Так, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.