Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 липня.

Зазначається, що окупанти видали картки резидентів Російської Федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам багатопрофільної лікарні Старобільська, які не отримали російського паспорта.

"При цьому їм погрожують, що у разі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили та техніки ворога

Також, ці види військ знищили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Своєю чергою авіація сил оборони за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника.

Росіяни за день завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 37 обстрілів з РСЗВ

Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів. Зокрема, це Винторівка, Іскрисківщина, Яструбине Сумської області та Уди, Ветеринарне і Вовчанськ Харківської області.

противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів. Зокрема, це Винторівка, Іскрисківщина, Яструбине Сумської області та Уди, Ветеринарне і Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка.

наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Веселе Донецької області.

протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку , під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове та Іванівське Донецької області.

, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Богданівка, Хромове та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У неділю, 9 липня, в селі Зарічне під Мелітополем на базі окупантів пролунав вибух.