Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.

Шум чули місцеві жителі на півночі міста. Повідомляється, що потужний вибух пролунав в ангарі села Зарічне, яке окупанти перетворили на свою базу.

"Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху. За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - йдеться у повідомленні.