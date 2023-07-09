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На базі окупантів під Мелітополем пролунав вибух, - мер

9 липня, 2023 неділя
19:14
Війна з Росією

У неділю, 9 липня, в селі Зарічне під Мелітополем на базі окупантів пролунав вибух

Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.

Шум чули місцеві жителі на півночі міста. Повідомляється, що потужний вибух пролунав в ангарі села Зарічне, яке окупанти перетворили на свою базу.

"Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху.  За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - йдеться у повідомленні.

  • У середу, 28 червня, вибухи лунали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Попередньо, зафіксовані прильоти на військовій базі росіян і депо, яке ворог використовує для логістики озброєння.
Мелітополь
окуповані території
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