На базі окупантів під Мелітополем пролунав вибух, - мер
У неділю, 9 липня, в селі Зарічне під Мелітополем на базі окупантів пролунав вибух
Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.
Шум чули місцеві жителі на півночі міста. Повідомляється, що потужний вибух пролунав в ангарі села Зарічне, яке окупанти перетворили на свою базу.
"Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху. За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 28 червня, вибухи лунали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Попередньо, зафіксовані прильоти на військовій базі росіян і депо, яке ворог використовує для логістики озброєння.
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