У Мелітополі пролунали вибухи: є влучання по військовій базі росіян і депо, - Федоров
У середу, 28 червня, вибухи лунали у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Попередньо, зафіксовані прильоти на військовій базі росіян і депо, де ворог використовує для логістики озброєння
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Учора для окупантів було наднапружено і на території тимчасово окупованого Мелітополя і на території Запорізької області. Все розпочалось приблизно о півночі, коли більш ніж 5 вибухів пролунало в Мелітополі, продовжилося о 10-й ранку і закінчився день для ворогів вибухами, які лунали приблизно о 8 вечора", - повідомив мер.
Зазначається, що вибухи лунали в районі місцевого депо, яке окупанти використовують для логістики свого озброєння та боєприпасів з тимчасово окупованого Криму.
"І тепер трохи не буде застосовуватись в логістиці мелітопольське депо та той транспорт - тепловози, електровози, які знаходяться зараз там", - додав він.
Також вибухи пролунали на території військової базив Авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.
- У ніч з 27 на 28 червня росіянам було неспокійно у тимчасово окупованому Мелітополі.
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