Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Учора для окупантів було наднапружено і на території тимчасово окупованого Мелітополя і на території Запорізької області. Все розпочалось приблизно о півночі, коли більш ніж 5 вибухів пролунало в Мелітополі, продовжилося о 10-й ранку і закінчився день для ворогів вибухами, які лунали приблизно о 8 вечора", - повідомив мер.

Зазначається, що вибухи лунали в районі місцевого депо, яке окупанти використовують для логістики свого озброєння та боєприпасів з тимчасово окупованого Криму.

"І тепер трохи не буде застосовуватись в логістиці мелітопольське депо та той транспорт - тепловози, електровози, які знаходяться зараз там", - додав він.

Також вибухи пролунали на території військової базив Авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.