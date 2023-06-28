У Мелітополі прогриміли вибухи. Окупанти вмикали сирену
У ніч з 27 на 28 червня росіянам було неспокійно у тимчасово окупованому Мелітополі
Про це повідомляє місцевий проукраїнський телеграм-канал "РІА-Мелітополь".
Інформація про вибухи з'явилась після 00:30 середи, 28 червня.
Місцеві пишуть, що у Мелітополі було чутно серію вибухів. Окупанти навіть вмикали сирену та нібито працювали з ППО.
Гучно також було у Терпінні та Михайлівці.
- У четвер, 22 червня, у тимчасово окупованому місті Мелітополь та селищі Якимівка Запорізької області пролунала серія вибухів, унаслідок чого рашисти посилили контроль жителів.
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