У Мелітополі прогриміли вибухи. Окупанти вмикали сирену

Про це повідомляє місцевий проукраїнський телеграм-канал "РІА-Мелітополь".

Інформація про вибухи з'явилась після 00:30 середи, 28 червня.

Місцеві пишуть, що у Мелітополі було чутно серію вибухів. Окупанти навіть вмикали сирену та нібито працювали з ППО.

Гучно також було у Терпінні та Михайлівці.