У Мелітополі вранці прогриміла серія вибухів, окупанти посилили терор місцевих мешканців
У четвер, 22 червня, у тимчасово окупованому місті Мелітополь та селищі Якимівка Запорізької області пролунала серія вибухів, унаслідок чого рашисти посилили контроль жителів
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ранок окупантів явно не задався одразу у декількох поки що окупованих населених пунктах України. Мінусуються ворожі бази, логістичні шляхи й можливості ворога для втечі", - написав мер.
Загалом у Мелітополі пролунало понад 8 вибухів, найгучніші на півночі міста в районі концентрації російської військової техніки. Також у Якимівці, ймовірно, є влучання у військову базу у медскладах.
У тимчасово окупованому Чонгарі не витримав автомобільний міст, яким російська армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.
У паніці окупанти посилили тиск на жителів:
- на виїзді з Мелітополя не випускають на блок-постах,
- проводять фільтрацію у Якимівці,
- розвертають цивільні авто і вантажівки на Чонгарі,
- у Токмаку зупиняють людей, вимагають документи й рвуть українські паспорти.
Водночас росЗМІ заявляють, що ФСБ затримала у Мелітополі "диверсантів", які вчинили замахи на псевдопосадовців та готували підрив залізниці.
Серед затриманих є дівчина, яка за словами пропагандистів, зізналася про свою причетність до замаху на "керівника підприємства у Запорізькій області". Так само ворог вибив зізнання зі ще трьох так званих диверсантів.
- Уранці 19 червня на тимчасово окупованому півострові Крим підірвалося авто із запорізьким гауляйтером Володимиром Єпіфановим. Також зазнали уражень його секретар та охоронець.
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