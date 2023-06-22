Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Мелітополі вранці прогриміла серія вибухів, окупанти посилили терор місцевих мешканців

У Мелітополі вранці прогриміла серія вибухів, окупанти посилили терор місцевих мешканців

22 червня, 2023 четвер
13:43
Війна з Росією

У четвер, 22 червня, у тимчасово окупованому місті Мелітополь та селищі Якимівка Запорізької області пролунала серія вибухів, унаслідок чого рашисти посилили контроль жителів

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок окупантів явно не задався одразу у декількох поки що окупованих населених пунктах України. Мінусуються ворожі бази, логістичні шляхи й можливості ворога для втечі", - написав мер.

Загалом у Мелітополі пролунало понад 8 вибухів, найгучніші на півночі міста в районі концентрації російської військової техніки. Також у Якимівці, ймовірно, є влучання у військову базу у медскладах.

У тимчасово окупованому Чонгарі не витримав автомобільний міст, яким російська армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.

У паніці окупанти посилили тиск на жителів:

  • на виїзді з Мелітополя не випускають на блок-постах,
  • проводять фільтрацію у Якимівці,
  • розвертають цивільні авто і вантажівки на Чонгарі,
  • у Токмаку зупиняють людей, вимагають документи й рвуть українські паспорти. 

Водночас росЗМІ заявляють, що ФСБ затримала у Мелітополі "диверсантів", які вчинили замахи на псевдопосадовців та готували підрив залізниці.

Серед затриманих є дівчина, яка за словами пропагандистів, зізналася про свою причетність до замаху на "керівника підприємства у Запорізькій області". Так само ворог вибив зізнання зі ще трьох так званих диверсантів.

  • Уранці 19 червня на тимчасово окупованому півострові Крим підірвалося авто із запорізьким гауляйтером Володимиром Єпіфановим. Також зазнали уражень його секретар та охоронець.
Крим
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Дмитро Лубінець, омбудсман
21 червня, 2023 середа
Угорщина порушила міжнародне право та права військовополонених, коли прийняла українських в'язнів, - Лубінець
Миротворці ООН
20 червня, 2023 вiвторок
Америка закликала до "організованого та відповідального" виведення миротворців ООН з Малі
Сергій Згурець
21 червня, 2023 середа
Росія взяла курс на створення "зони смерті", щоб завдати Україні максимальних збитків, - Згурець
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
22 червня
13:45
Володимир Сальдо
Молдова відреагувала на погрози гауляйтера Херсонщини Сальдо вдарити по мосту через Дунай
13:39
СБУ
У Харкові викрили шахрайський кол-центр: гроші виманювали під виглядом торгів на фондових біржах
13:20
Мої думки тихі
У національному прокаті частка українського кіно сягнула 27%, – гендиректорка FILM.UA Group
12:54
Фото: наслідки обстрілу Херсона
За минулу добу Росія обстріляла 10 областей України: 7 людей поранено. Ситуація в регіонах
12:42
Урсула фон дер Ляєн
ЄС виділив для України €1,5 млрд макрофінансової допомоги
12:41
Огляд
Підводний апарат Titan
Затонулий "Титан" біля "Титаніка": чи зможуть вижити мандрівники та що відомо про їхні пошуки
12:27
Оновлено
вибух у житловому будинку в Києві
У Києві через витік газу стався вибух та пожежа у багатоповерхівці: кількість загиблих зросла до трьох, 20 людей врятовано
12:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: За даними розвідки, РФ розглядає сценарій теракту на ЗАЕС
12:11
мародер
Міноборони РФ перевіряє факти мародерства кадировців на Бєлгородщині й тимчасово окупованих територіях України
12:09
Ексклюзив
У Дворічній на Харківщині залишається 60–70 мешканців, - тимчасовий голова Куп'янської РВА Канашевич
12:08
контрафактні цигарки
Військових посадовців судитимуть за спробу продати 15 тис. пачок цигарок, призначених для бійців
12:03
OPINION
Василь Зима
Чию конституцію порушує заборона імпорту російських книг в Україну?
11:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про заборону імпорту книжок із РФ і Білорусі
11:53
на фото: вилучені боєприпаси у Запоріжжі
Майже 29 тис. набоїв, тротил та детонатори: у Запоріжжі виявили схрон боєприпасів та вибухівки
11:50
гроші, долари
У ПриватБанку розповіли, які долари прийматимуть згідно з чинними нормами НБУ
11:40
Оновлено
Чонгарський міст
Окупанти заявили про атаку на Чонгарський міст. Гауляйтер Сальдо пригрозив ударами по Одещині. Реакція України
11:20
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Нічна атака: українська ППО збила три з чотирьох ворожих дронів, є влучання
11:08
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
Український фільм "Памфір" доступний на платформі Netflix
10:46
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує в Чорному морі 5 кораблів, серед них один ракетоносій
10:42
Наводив удари РФ по суднобудівному заводу та цікавився технікою партнерів: у Миколаєві викрили інформатора
10:40
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Організацію американських держав працювати над реалізацією української Формули миру
10:30
Інфографіка
курс долара
Курс валют в Україні: що з цінами на долар та євро 22 червня
10:26
окупанти крим
РФ незначно збільшила кількість своїх військових на території Білорусі
10:15
Підрив Каховської ГЕС: чотири системи зрошувальних каналів залишились без води, - ВВС
10:08
Нафта
Світові ціни на нафту здешевшали до $76,73 за барель
10:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому сповільнився український контрнаступ та як має змінитися ЄС зі вступом України. Акценти світових ЗМІ 22 червня
10:05
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Британська розвідка розповіла, як керівництво РФ намагається приховати свої злочини щодо українських дітей
10:03
OPINION
Олеся Ісаюк
Не будіть ресентиментів
09:54
Петро Порошенко
Порошенко в Лондоні показав західним союзникам трагічні кадри війни: Україна бореться за вас, за свободу і демократію
09:41
G7
Посли G7 підтримали Формулу миру Зеленського
09:36
вибух в ресторані в Китаї
У ресторані-барбекю в Китаї стався вибух, 31 людина загинула
09:34
гроші
Ухилявся від сплати податків на понад 9 млн грн: на Чернігівщині судитимуть ексгендиректора заводу радіоприладів
09:25
наступ ЗСУ
ЗСУ продовжують наступ по 3 напрямках, натомість противник застосовує резерви й намагається відновити втрачене положення, - Генштаб
09:06
курятина
У США вперше дозволили продавати м’ясо, вирощене у лабораторії
09:01
фото Ян Магне Гжерде, NIKU
Турист у Норвегії випадково натрапив на піктограми бронзової доби
08:32
Інфографіка
знищена російська техніка
Українські війська за добу ліквідували 650 російських окупантів, гелікоптер і 7 танків
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Путін і День скорботи
08:00
Анонс
Сандро Тоналі
Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 22 червня
07:29
путін
Путін не зацікавлений у завершенні війни й досягненні миру, попри заяви про переговори, - Держдеп США
07:00
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 21 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV