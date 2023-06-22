Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок окупантів явно не задався одразу у декількох поки що окупованих населених пунктах України. Мінусуються ворожі бази, логістичні шляхи й можливості ворога для втечі", - написав мер.

Загалом у Мелітополі пролунало понад 8 вибухів, найгучніші на півночі міста в районі концентрації російської військової техніки. Також у Якимівці, ймовірно, є влучання у військову базу у медскладах.

У тимчасово окупованому Чонгарі не витримав автомобільний міст, яким російська армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.

У паніці окупанти посилили тиск на жителів:

на виїзді з Мелітополя не випускають на блок-постах,

проводять фільтрацію у Якимівці,

розвертають цивільні авто і вантажівки на Чонгарі,

у Токмаку зупиняють людей, вимагають документи й рвуть українські паспорти.

Водночас росЗМІ заявляють, що ФСБ затримала у Мелітополі "диверсантів", які вчинили замахи на псевдопосадовців та готували підрив залізниці.

Серед затриманих є дівчина, яка за словами пропагандистів, зізналася про свою причетність до замаху на "керівника підприємства у Запорізькій області". Так само ворог вибив зізнання зі ще трьох так званих диверсантів.