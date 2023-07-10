Про це інформує командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

"Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Аеророзвідкою виявлена позиція росіян з ПТУРом", - написав військовий.

Повідомляється, що українські бійці 77 окремої аеромобільної бригади відпрацювали та знищили ворога у Бахмуті.

"Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - додав Сирський.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що вже декілька днів воїни тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення росіян містом.

"Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", - вважає Маляр.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів.

Українські військові 7 липня досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.