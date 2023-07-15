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Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, - NYT

15 липня, 2023 субота
15:17
Війна з Росією ЗСУ

ЗСУ змінили тактику контрнаступу, зосередившись на виснажені російських військ за допомогою артилерії та ракет великої дальності, ніж на атаки по замінованих полях

Про це пише The New York Times.

За даними американських і європейських чиновників, протягом перших двох тижнів контрнаступу Сил оборони, близько 20% української військової техніки зазнали пошкоджень або були знищені. Серед втрат були й західні бойові машини, такі як танки та бронетранспортери, на які українські сили розраховували для відбиття російської агресії.

Однак, рівень втрат знизився до 10% у наступні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику, зберігши більше військ і техніки, необхідних для великого наступу.

"Деякі покращення відбулися завдяки тому, що Україна змінила тактику, зосередившись більше на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності, ніж на атаці по ворожих мінних полях", - йдеться у повідомленні.

Однак, втрати ворога також зменшилися, оскільки сам контрнаступ уповільнився, а іноді навіть зупинявся, через те, що українські солдати стикаються з грізною обороною Росії.

"І попри втрати, українці поки що пройшли тільки п'ять із 60 миль (8,4 кілометра із 96,5), які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні й розділити російські війська на дві частини", - зазначає видання.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.  

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

13 липня стало відомо, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на Сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на Півдні.

14 липня повідомляли, що Сили оборони на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися на південь та південний схід на 1700 м.

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