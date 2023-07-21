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ООН: третина території України забруднена мінами та іншими боєприпасами

21 липня, 2023 п'ятниця
20:41
Війна з Росією ООН

Внаслідок російського вторгнення майже третина української території забруднена вибухонебезпечними боєприпасами

Про це заявила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло.

"Протипіхотні міни продовжуватимуть становити небезпеку для цивільного населення протягом наступних років, оскільки майже третина території країни забруднена боєприпасами, які не розірвалися, наземними мінами та касетними боєприпасами. Ми працюємо з урядом України та іншими партнерами, щоб подолати цю загрозу боєприпасів, які не розірвалися. Наразі наші зусилля з протимінної діяльності охопили майже 3,5 млн людей", - сказала Дікарло.

Заступник генсека ООН також наголосила, що внаслідок російського вторгнення мирні жителі України, в тому числі діти, калічаться і гинуть через порушення законів війни та застосування зброї невибіркового ураження.

"Діти в Україні продовжують страждати від жахливо високого рівня серйозних порушень у цьому конфлікті. У населених пунктах діти гинуть і калічаться від вибухової зброї великої зони ураження. Мільйони українців, у тому числі майже дві третини українських дітей, були змушені покинути свої домівки. Для тих, хто залишився, пошкодження та руйнування критичної інфраструктури продовжують спричиняти труднощі, оскільки доступ до основних послуг порушується", - сказала Дікарло.

Крім того, заступник генсека ООН розповіла про пошкодження та руйнування закладів охорони здоров'я, культурних об'єктів і навчальних закладів.

"Всесвітня організація охорони здоров'я задокументувала пошкодження понад тисячі закладів охорони здоров'я, що призвело до 101 смерті та 139 поранень. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об'єктів, у тому числі 116 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 95 історичних будівель, 19 пам'ятників, 12 бібліотек і одного архіву. Крім того, 3467 навчальних закладів також постраждали від бомбардувань і обстрілів, 335 із них зруйновано", - сказала Дікарло.

Вона також навела дані ЮНЕСКО, відповідно до яких із початку повномасштабної війни було вбито 12 журналістів і працівників ЗМІ.

Розмарі Дікарло наголосила на тому, що російське вторгнення має далекосяжні наслідки для екології та суспільства.

"Руйнування Каховської греблі 6 червня та подальша повінь мають далекосяжні, довгострокові екологічні та гуманітарні наслідки. За даними Мінагрополітики України, після руйнування греблі майже 600 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь більше не мають доступу до зрошувальної води. Це ускладнює наявні проблеми, з якими стикаються українські фермери, окрім мін та боєприпасів, що не розірвалися. Повінь також погіршила і без того нестабільну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжують уважно стежити за наявністю води для охолодження станції. Забезпечення її безпеки залишається надзвичайно важливим не лише для України, але й для ширшого регіону. Але ці цифри — це ще не все. Війна має наслідки, які важче виміряти. Покоління українських дітей було травмовано, і вплив війни на психічне здоров'я дітей і дорослих буде довготривалим", - сказала Дікарло.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США допоможуть Україні розмінувати території, де використовувалися касетні боєприпаси.

За даними видання The Washington Post, головною перешкодою для контрнаступу ЗСУ стає щільне замінування окупантами українських територій.

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