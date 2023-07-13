Про це в інтерв’ю CNN розповів Очільник Пентагону Ллойд Остін.

"Перш за все, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони (українці, - ред.) завзято борються, щоб захистити свою суверенну територію. Ви знаєте, вони не просять боєприпаси для вторгнення в іншу країну, як це зробили росіяни, які використовували касетні боєприпаси з самого початку війни", - сказав Остін.

Він додав, що українці "«письмово" зобов’язалися забезпечити використання цих боєприпасів лише у "належних місцях", а не в населених пунктах.

"Вони фіксуватимуть місця, в яких використовуватимуть касетні снаряди, і вони визначать пріоритетність зусиль з розмінування. І ми допоможемо їм це зробити, в тих місцях, де вони нам вкажуть", – сказав Остін.

Відповідаючи на запитання, скільки часу США знадобиться надати Україні касетні бомби, очільник Пентагону сказав, що він хоче переконатися, що "Україна може залишатися успішною у своїй боротьбі", щоб не "спекулювати, скільки часу це займе".

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

12 липня Зеленський прокоментував надання касетних боєприпасів від США та заявив, що Україні вони потрібні для захисту, а Росії - щоб убивати мирне населення.

13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив отримання Україною касетних боєприпасів від США. Також він зазначив, що ЗСУ поки не використовували їх.