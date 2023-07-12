Про це президент сказав на саміті НАТО, який транслює Еспресо.TV.

Він також наголосив, що є певні недорозуміння щодо деталей, з якими стикається Україна з американськими партнерами: "Я знаю, що це був виклик для президента США, для Конгресу, для американців, які не поділяють підтримку касетних боєприпасів".

"Росія постійно використовує касетні боєприпаси на нашій території, коли вбиває наших невинних громадян, коли використовує кластерні снаряди на регулярній основі", - заявив лідер України.

Він також наголосив, що допомогу, яку Україна отримає від США, зокрема касетні боєприпаси, українські військові будуть використовувати виключно проти військових угрупувань противника на окупованій території.

"Має бути певна справедливість і чесність. Ми маємо відвоювати нашу територію, адже росіяни продовжують вбивати нас", - додав Зеленський.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.