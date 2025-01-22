В Іраку офіційно дозволили шлюби з 9-річними дівчатками
Парламент Іраку схвалив поправки до закону про особливий статус країни, які фактично легалізують шлюби з дітьми
Про це пише The Guardian.
Згідно з законодавством Іраку 18 років є мінімальним віком для вступу в шлюб у більшості випадків, однак схвалені поправки змінюють це. Тепер шлюб дозволяють укладати з дівчатками в ранньому віці, з 9 років, відповідно до ісламської школи Джаафарі, якої дотримуються багато шиїтських релігійних органів Іраку.
Активісти стверджують: такі поправки суперечать закону Іраку 1959 року, який обʼєднав сімейне право й установив гарантії для жінок.
Натомість прихильники поправок, серед яких більшість консервативних шиїтських законодавців, вважають це узгодженням закону з ісламськими принципами. На їхню думку, це також зменшить вплив Заходу на культуру Іраку.
- У квітні минулого року парламент Іраку ухвалив закон про кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки з максимальним покаранням у вигляді 15 років ув’язнення.
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