Парламент Іраку криміналізував одностатеві стосунки: тепер за це загрожує до 15 років ув'язнення
У суботу, 27 квітня, парламент Іраку ухвалив закон про кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки з максимальним покаранням у вигляді 15 років ув’язнення
Про це пише Reuters.
Зазначається, що таке рішення спрямоване на "відстоювання релігійних цінностей". Цей крок засудили правозахисники як напад на ЛГБТ-спільноту в країні.
Як кажуть у парламенті Іраку, закон спрямований на "захист іракського суспільства від моральної розбещеності та закликів до гомосексуальності, які наздогнали світ". Його здебільшого підтримували консервативні шиїтські мусульманські партії, які утворюють найбільшу коаліцію в переважно мусульманському парламенті Іраку.
Повідомляється, що закон про боротьбу з проституцією та гомосексуальністю забороняє одностатеві стосунки й передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі, а тим, хто "пропагує" гомосексуальність чи проституцію загрожує сім років в'язниці.
Окрім того, тепер від 1 до 3 років тюрми передбачається для тих, хто змінює свою "біологічну стать або навмисно одягається, як жінка".
Спочатку законопроєкт включав смертну кару за одностатеві акти, але зміни внесли після реакції з боку США та європейських країн.
Reuters додає, що до цього "вільно визначені положення про мораль" в іракському кримінальному кодексі використовували для націлювання на ЛГБТ-людей. Також торік основні іракські партії посилили критику щодо прав ЛГБТ-людей, часто на протестах консервативних фракцій спалювали веселкові прапори.
Наразі в понад 130 країнах одностатеві стосунки є незаконними, а в більш ніж 60 країнах вони криміналізовані.
- Тим часом у лютому парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів.
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