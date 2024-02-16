У Греції парламент проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт набере чинності, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.

Майбутність закон надасть одностатевим парам право одружуватися та всиновлювати дітей. Це є результатом десятилітніх кампаній ЛГБТ-спільноти за рівність.

Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби.

Хоча члени партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса були проти законопроєкту, він все ж отримав підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, попри напружені дебати.

Видання пише, що опитування громадської думки показують - греки розділилися в цьому питанні. Православна Церква, яка вважає гомосексуалізм гріхом, рішуче виступає проти одностатевих шлюбів, у той час, як багато представників ЛГБТ-спільноти вважають, що законопроєкт не є достатньо радикальним.

Це не скасовує перешкод для одностатевих пар у використанні методів допоміжної репродукції. Сурогатна вагітність також не поширюватиметься на ЛГБТ-спільноту.

Греція стала 37-ю країною у світі, яка узаконила шлюби людей однієї статі. У 2015 році там дозволили цивільне партнерство між одностатевими парами, а в 2017 році юридично визнали гендерну ідентичність. Два роки тому Греція заборонила конверсійну терапію для неповнолітніх, спрямовану на придушення сексуальної орієнтації людини.