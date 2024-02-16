У Греції парламент проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів
15 лютого парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт набере чинності, коли його опублікують в офіційному урядовому віснику.
Майбутність закон надасть одностатевим парам право одружуватися та всиновлювати дітей. Це є результатом десятилітніх кампаній ЛГБТ-спільноти за рівність.
Reuters зазначає, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка дозволила такі шлюби.
Хоча члени партії "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса були проти законопроєкту, він все ж отримав підтримку з боку лівої опозиції, що стало рідкісним проявом міжпартійної єдності, попри напружені дебати.
Видання пише, що опитування громадської думки показують - греки розділилися в цьому питанні. Православна Церква, яка вважає гомосексуалізм гріхом, рішуче виступає проти одностатевих шлюбів, у той час, як багато представників ЛГБТ-спільноти вважають, що законопроєкт не є достатньо радикальним.
Це не скасовує перешкод для одностатевих пар у використанні методів допоміжної репродукції. Сурогатна вагітність також не поширюватиметься на ЛГБТ-спільноту.
Греція стала 37-ю країною у світі, яка узаконила шлюби людей однієї статі. У 2015 році там дозволили цивільне партнерство між одностатевими парами, а в 2017 році юридично визнали гендерну ідентичність. Два роки тому Греція заборонила конверсійну терапію для неповнолітніх, спрямовану на придушення сексуальної орієнтації людини.
- У жовтні 2022 року Словенія стала першою з посткомуністичних країн, де легалізували одностатеві шлюби та дозволили одностатевим парам усиновлювати дітей.
- У червні парламент Естонії ухвалив закон, що дозволяє двом повнолітнім особам укладати шлюб незалежно від їхньої статі. Він набув чинності з 1 січня.
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