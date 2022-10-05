У Словенії легалізували одностатеві шлюби

Про це повідомляє Euronews.

У вівторок, 4 жовтня, Парламент Словенії прийняв відповідну поправку до сімейного законодавства. Її підтримали 48 депутатів, 29 виступили проти та один утримався.

В липні Конституційний суд Словенії постановив, що закон, який визначає як шлюб тільки союз чоловіка та жінки, дискримінує одностатеві пари.

"З цими змінами ми визнаємо права одностатевих пар, які вони мали отримати вже давно", - заявив держсекретар Саймон Мальєвац.

У повідомленні йдеться, що до того найбільший прогрес серед посткомуністичних країн був у Естонії - там визнають одностатеві шлюби, оформлені в інших країнах.

2 серпня Президент України відреагував на петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби в Україні. Він повідомив, що Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану, однак уряд готував варіанти документів про легалізацію в Україні реєстрованого цивільного партнерства.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb