Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський заявив, що, згідно з Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Конституцію ж, своєю чергою, не можна змінювати під час воєнного стану. Однак уряд готував варіанти документів про легалізацію в Україні реєстрованого цивільного партнерства.

Зеленський звернувся до прем'єр-міністра, щоб розглянути викладену у петиції пропозицію. Я звернувся до прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати".

Президент подякував усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. "У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян", – йдеться у відповіді президента.

Петицію ініціювала Анастасія Совенко 3 червня 2022 року.

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