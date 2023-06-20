В Естонії легалізували одностатеві шлюби
Парламент Естонії ухвалив закон, що дозволяє двом повнолітнім особам укладати шлюб незалежно від їхньої статі. Закон набуває чинності з 1 січня наступного року
Про це повідомляє ERR.
За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 55 членів парламенту, натомість 34 висловились проти.
Зазначається, що відповідний закон передбачає зміну змісту інституту шлюбу, забираючи пункт про різностатеві зносини. Крім шлюбу, повнолітні особи також мають можливість укласти договір про спільне проживання як альтернативу.
Відтепер одностатеві подружні пари також можуть всиновлювати дітей. Одностатеве подружжя може усиновити дитину одного з подружжя за згодою другого біологічного батька/матері. Закон зберігає принцип, згідно з яким права та обов'язки щодо дитини насамперед належать її біологічним батькам.
Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Східної Європи й першою з країн Балтії, де одностатеві пари можуть укладати шлюби. Закон набуває чинності 1 січня 2024 року.
- У жовтні 2022 року Словенія стала першою з посткомуністичних країн, де легалізували одностатеві шлюби та дозволили одностатевим парам усиновлювати дітей.
- Влітку в Україні створили петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби. Президент Зеленський відреагував на неї словами про те, що, згідно з Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану. Однак уряд готував варіанти документів про легалізацію в Україні реєстрованого цивільного партнерства.
- Також у травні 2023 року Зеленський заявив, що Україна обрала рух назустріч європейським стандартам, в основі яких, серед іншого, - права людини. Тож влада працює над легалізацією цивільних партнерств.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе