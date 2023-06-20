Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Естонії легалізували одностатеві шлюби

В Естонії легалізували одностатеві шлюби

20 червня, 2023 вiвторок
13:10
Світ Одностатеві шлюби

Парламент Естонії ухвалив закон, що дозволяє двом повнолітнім особам укладати шлюб незалежно від їхньої статі. Закон набуває чинності з 1 січня наступного року

Про це повідомляє ERR.

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 55 членів парламенту, натомість 34 висловились проти.

Зазначається, що відповідний закон передбачає зміну змісту інституту шлюбу, забираючи пункт про різностатеві зносини. Крім шлюбу, повнолітні особи також мають можливість укласти договір про спільне проживання як альтернативу.

Відтепер одностатеві подружні пари також можуть всиновлювати дітей. Одностатеве подружжя може усиновити дитину одного з подружжя за згодою другого біологічного батька/матері. Закон зберігає принцип, згідно з яким права та обов'язки щодо дитини насамперед належать її біологічним батькам.

Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Східної Європи й першою з країн Балтії, де одностатеві пари можуть укладати шлюби. Закон набуває чинності 1 січня 2024 року.

  • У жовтні 2022 року Словенія стала першою з посткомуністичних країн, де легалізували одностатеві шлюби та дозволили одностатевим парам усиновлювати дітей.
  • Влітку в Україні створили петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби. Президент Зеленський відреагував на неї словами про те, що, згідно з Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану. Однак уряд готував варіанти документів про легалізацію в Україні реєстрованого цивільного партнерства.
  • Також у травні 2023 року Зеленський заявив, що Україна обрала рух назустріч європейським стандартам, в основі яких, серед іншого, - права людини. Тож влада працює над легалізацією цивільних партнерств.
Суспільство
Естонія
одностатеві шлюби
Читайте також:
Євген Пригожин
20 червня, 2023 вiвторок
Пригожин пішов на конфронтацію в невдалий для міноборони РФ момент - контрнаступ ЗСУ, - розвідка Британії
путін
19 червня, 2023 понедiлок
Путін розуміє, що вступ України до НАТО - це його кінець, - нардеп Гончаренко
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
19 червня, 2023 понедiлок
Путін не просто усвідомлює скоєні воєнні злочини, він ще й намагається продемонструвати їх, - дипломат Безсмертний
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
20 червня
14:18
Володимир Зеленський
За особливі заслуги перед Україною: Зеленський підписав закон про виплати політв'язням СРСР
14:14
Ексклюзив
Держсекретар США Блінкен з Сі Цзіньпіном
Китай чітко показав, що позиція Америки для нього є важливішою за підтримку Росії, - експерт-міжнародник Краєв
14:11
наручники
Бив, різав і ґвалтував: на Київщині затримали чоловіка, який дві доби тримав у заручницях незнайомку
14:10
площа Торре-Арджентіна
У Римі відкрили для відвідування площу, де загинув Юлій Цезар
14:05
Салман Рушді
Письменник Салман Рушді отримав Премію миру німецьких книгарів
14:05
OPINION
Юрій Богданов
Контрнаступ: про тенденції і хороші новини
13:51
На фото дельфін, що загинув
Підрив Каховської ГЕС: в Болгарію і Туреччину течією принесло понад 150 мертвих дельфінів
13:51
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
13:48
Ексклюзив
ЗАЕС
У США є інформація про накопичення вибухівки на ЗАЕС, - Магда
13:31
F-16 Нідерланди
У Держдепі описали механізм можливої передачі Україні винищувачів F-16
13:24
ветеран
У липні в чотирьох областях України запрацює інститут помічника ветерана
13:14
Фото: наслідки обстрілу Херсона
Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: загинув 27-річний чоловік
12:59
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що звільняє від оподаткування і ввізного мита компоненти для дронів
12:56
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
У Фінляндії обрали нового прем'єр-міністра: Петтері Орпо замінить Санну Марін
12:50
Київрада
Київрада дерусифікувала ще дві вулиці в столиці
12:48
WhatsApp
У WhatsApp з'явилася функція автоматичного вимкнення дзвінків з невідомих номерів
12:47
росія ядерна зброя
Ситуація не змінилася: в ГУР прокоментували ризики застосування Росією ядерної зброї
12:46
Ексклюзив
Українська армія готує поле майбутньої битви, - військовий експерт Селезньов
12:38
книга
"Час підписати книжковий закон": у соцмережах влаштували флешмоб до річниці ухвалення закону про заборону російської видавничої продукції
12:38
ЗРК "Містраль"
П'ять країн Європи ухвалили рішення про закупівлю французьких ЗРК "Містраль", - Reuters
12:26
прем'єр Китаю Лі Цян у Берліні зустрічається з канцлером Шольцом
Торгівля, зміна клімату й війна в Україні: прем'єр Китаю Лі Цян у Берліні зустрічається з канцлером Шольцом
12:13
Ексклюзив
путін і орбан
Передача українських військовополонених Угорщині виглядає як спецоперація Росії проти Орбана, - експерт-міжнародник Тужанський
12:12
СБУ викрила київських айтішників, які планували передавати ворогові дані з ОВА
СБУ викрила київських айтішників, які планували передавати ворогові дані з ОВА
12:12
Тарас Кремінь
"Хотілось би, щоб ситуація в Києві була кращою": Кремінь озвучив кількість скарг на порушення мовного законодавства
12:03
Готував ворогів до війни в Україні в російському виші спецназу: одесита засудили до 11 років за ґратами
12:03
OPINION
Валерій Чалий
Маємо дуже коротку дистанцію — не більше як рік
11:58
Кадри Титаніка у форматі 8K
Член екіпажу зниклого в Атлантичному океані туристичного підводного човна вийшов на звʼязок
11:53
електроенергія
Із планового ремонту вийшов ще один блок ТЕС: ситуація в енергосистемі України станом на 20 червня
11:44
на фото: дезертир
Зрадив присягу в Криму: дезертиру, який воює проти України у складі ракетного дивізіону РФ, заочно повідомили про підозру
11:23
Ексклюзив
ЗСУ війна проти РФ
На Куп'янському напрямку ситуація стабілізована: ЗСУ ефективно ліквідовують ворожі склади БК, - командир роти Федоренко
11:16
Оновлено
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив, що передача 11 українських військовополонених була вигідна Угорщині. Будапешт заперечує причетність до операції
11:13
Парламент. Данія
Данія затвердила новий пакет військової допомоги Україні на наступні 5 років
11:02
Астероїд
Повз Землю 20 червня пролетить астероїд завбільшки з невеликий будинок
10:56
Автори хіта "Доброго вечора ми з України" збирають кошти на ЗСУ в Канаді та США
10:53
обстріл
За минулу добу ворог обстріляв 11 областей України: одна людина загинула, 15 дістали поранення. Ситуація в регіонах
10:53
Ексмайора ДСНС з Лимана заочно засудили за держзраду до 15 років позбавлення волі
10:50
Окупанти
Окупанти під виглядом огляду затоплених будинків крадуть цінності й українські документи мешканців Херсонщини
10:32
Огляд
міжнародний огляд
Путін може використати тактичну ядерну зброю, Індія досі залежна від Москви, біля "Титаніка" зникла субмарина. Акценти світових ЗМІ 20 червня
10:27
СБУ затримала російського інформатора: передавав ворогові дані про контрнаступ ЗСУ
10:23
Ексклюзив
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ вдається мати інше співвідношення втрат сторони, що наступає, за рахунок правильної організації, - Згурець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV