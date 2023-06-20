В Естонії легалізували одностатеві шлюби

Про це повідомляє ERR.

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 55 членів парламенту, натомість 34 висловились проти.

Зазначається, що відповідний закон передбачає зміну змісту інституту шлюбу, забираючи пункт про різностатеві зносини. Крім шлюбу, повнолітні особи також мають можливість укласти договір про спільне проживання як альтернативу.

Відтепер одностатеві подружні пари також можуть всиновлювати дітей. Одностатеве подружжя може усиновити дитину одного з подружжя за згодою другого біологічного батька/матері. Закон зберігає принцип, згідно з яким права та обов'язки щодо дитини насамперед належать її біологічним батькам.

Після голосування у вівторок Естонія стане другою після Словенії країною Східної Європи й першою з країн Балтії, де одностатеві пари можуть укладати шлюби. Закон набуває чинності 1 січня 2024 року.