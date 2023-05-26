Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар
Україна обрала рух назустріч європейським стандартам, в основі яких, серед іншого, – права людини. Тож влада працює над легалізацією цивільних партнерств
Про це йдеться у відповіді президента України Володимира Зеленського на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар.
За його словами, захист основоположних прав людини є основним обов’язком держави.
"Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових і майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів", – зазначив Зеленський.
При цьому він нагадав, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент.
"Я звернувся до голови Верховної Ради України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання. З огляду на те, що відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з аналогічним листом я звернувся до прем’єр-міністра України. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", - резюмував Зеленський.
- Улітку минулого року Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів.
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