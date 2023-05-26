Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар

Про це йдеться у відповіді президента України Володимира Зеленського на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар.

За його словами, захист основоположних прав людини є основним обов’язком держави.

"Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових і майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів", – зазначив Зеленський.

При цьому він нагадав, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент.

"Я звернувся до голови Верховної Ради України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання. З огляду на те, що відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з аналогічним листом я звернувся до прем’єр-міністра України. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", - резюмував Зеленський.