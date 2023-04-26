Петиція на підтримку одностатевих партнерств в Україні набрала 25 тис. голосів

Про це мовиться на сайті президента України.

Президент України нині має розглянути петицію громадян, створену для запровадження реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар на підтримку законопроєкту № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств". Вона набрала необхідні 25 тис. голосів.

"Україна має легалізувати цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Захистити тих, хто захищає її. Суспільство до цього готове", - мовиться в тексті петиції.