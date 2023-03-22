Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси

Про це пишуть Reuters із посиланням на лист-звернення законодавців до Джо Байдена.

У листі до Білого дому 4 члени Конгресу від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси в Україну, одночасно вказуючи на побоювання адміністрації зробити це, буцімто такі дії можуть бути розцінені Росією як ескалація.

У листі Байден був підданий критиці за "небажання надати Україні необхідний тип і кількість вогневих засобів дальнього радіуса дії та можливості для маневру, щоб створити прорив проти російських сил".

Лист підписали Джим Ріш з Сенатського комітету з міжнародних відносин, Роджер Вікер, комітет з питань збройних сил, Майк Маккол, голова комітету у закордонних справах палати представників, і Майк Роджерс, голова Комітету з питань збройних сил палати представників.

Журналісти нагадали, що Україна просить про касетні бомби МК-20 для скидання індивідуальних вибухових речовин з безпілотників, а також 155-мм артилерійські касетні снаряди. Також зазначається, що касетні боєприпаси, заборонені більш ніж 120 країнами, зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території, загрожуючи цивільному населенню.