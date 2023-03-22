Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси
Чотири члени Конгресу Сполучених Штатів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси в Україну
Про це пишуть Reuters із посиланням на лист-звернення законодавців до Джо Байдена.
У листі до Білого дому 4 члени Конгресу від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси в Україну, одночасно вказуючи на побоювання адміністрації зробити це, буцімто такі дії можуть бути розцінені Росією як ескалація.
У листі Байден був підданий критиці за "небажання надати Україні необхідний тип і кількість вогневих засобів дальнього радіуса дії та можливості для маневру, щоб створити прорив проти російських сил".
Лист підписали Джим Ріш з Сенатського комітету з міжнародних відносин, Роджер Вікер, комітет з питань збройних сил, Майк Маккол, голова комітету у закордонних справах палати представників, і Майк Роджерс, голова Комітету з питань збройних сил палати представників.
Журналісти нагадали, що Україна просить про касетні бомби МК-20 для скидання індивідуальних вибухових речовин з безпілотників, а також 155-мм артилерійські касетні снаряди. Також зазначається, що касетні боєприпаси, заборонені більш ніж 120 країнами, зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території, загрожуючи цивільному населенню.
- Нагадаємо, ще 8 грудня західні ЗМІ повідомляли, що США розмірковують над запитами України про передачу касетних боєприпасів.
- 11 січня український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою.
- За даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.
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