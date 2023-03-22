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Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси

22 березня, 2023 середа
08:46
Світ касетні боєприпаси

Чотири члени Конгресу Сполучених Штатів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси в Україну

Про це пишуть Reuters із посиланням на лист-звернення законодавців до Джо Байдена.

У листі до Білого дому 4 члени Конгресу від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси в Україну, одночасно вказуючи на побоювання адміністрації зробити це, буцімто такі дії можуть бути розцінені Росією як ескалація.

У листі Байден був підданий критиці за "небажання надати Україні необхідний тип і кількість вогневих засобів дальнього радіуса дії та можливості для маневру, щоб створити прорив проти російських сил".

Лист підписали Джим Ріш з Сенатського комітету з міжнародних відносин, Роджер Вікер, комітет з питань збройних сил, Майк Маккол, голова комітету у закордонних справах палати представників, і Майк Роджерс, голова Комітету з питань збройних сил палати представників.

Журналісти нагадали, що Україна просить про касетні бомби МК-20 для скидання індивідуальних вибухових речовин з безпілотників, а також 155-мм артилерійські касетні снаряди. Також зазначається, що касетні боєприпаси, заборонені більш ніж 120 країнами, зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території, загрожуючи цивільному населенню.

  • Нагадаємо, ще 8 грудня західні ЗМІ повідомляли, що США розмірковують над запитами України про передачу касетних боєприпасів.
  • 11 січня український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою.
  • За даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.
зброя
Джо Байден
війна з Росією
республіканці
США
зброя для України
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