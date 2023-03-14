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Головна війна з Росією США могли б зробити виняток для України щодо надання касетних боєприпасів, - головред Defense Express Катков
Ексклюзив

США могли б зробити виняток для України щодо надання касетних боєприпасів, - головред Defense Express Катков

14 березня, 2023 вiвторок
17:11
війна з Росією касетні боєприпаси

Якби Україна отримала касетні артилерійські боєприпаси, то можна б було говорити про кратне зменшення витрат інших боєприпасів

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Якби Україна отримала касетні артилерійські боєприпаси, то можна б було говорити про кратне зменшення витрат боєприпасів. Зараз використовується лише два типи артбоєприпасів - звичайний осколково-фугасний та високоточні. Останніх ніколи не буде багато - вони не призначаються, щоб засипати ними ворога", - заявив він.

Катков додав, що саме касетні боєприпаси Україна вже неодноразово закликала передати всіма можливими шляхами.

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"Передача цих боєприпасів впирається просто у норму закону в США, яка просто не дозволяє експортувати, передавати касетні боєприпаси, де рівень відмови субелементів (усіх мікробомбочок, якими начинені боєприпаси) складає понад 1%. У США снаряди мають 3%. Законодавчі обмеження існують, але, на мій погляд, можливо зробити певний виняток. Це робота для американських парламентарів", - підсумував експерт.

  • Нагадаємо, ще 8 грудня західні ЗМІ повідомляли, що США розмірковують над запитами України про передачу касетних боєприпасів.
  • 11 січня український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою.
  • За даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.
США
Військові новини
зброя для України
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