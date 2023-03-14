Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Якби Україна отримала касетні артилерійські боєприпаси, то можна б було говорити про кратне зменшення витрат боєприпасів. Зараз використовується лише два типи артбоєприпасів - звичайний осколково-фугасний та високоточні. Останніх ніколи не буде багато - вони не призначаються, щоб засипати ними ворога", - заявив він.

Катков додав, що саме касетні боєприпаси Україна вже неодноразово закликала передати всіма можливими шляхами.

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"Передача цих боєприпасів впирається просто у норму закону в США, яка просто не дозволяє експортувати, передавати касетні боєприпаси, де рівень відмови субелементів (усіх мікробомбочок, якими начинені боєприпаси) складає понад 1%. У США снаряди мають 3%. Законодавчі обмеження існують, але, на мій погляд, можливо зробити певний виняток. Це робота для американських парламентарів", - підсумував експерт.