США могли б зробити виняток для України щодо надання касетних боєприпасів, - головред Defense Express Катков
Якби Україна отримала касетні артилерійські боєприпаси, то можна б було говорити про кратне зменшення витрат інших боєприпасів
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Якби Україна отримала касетні артилерійські боєприпаси, то можна б було говорити про кратне зменшення витрат боєприпасів. Зараз використовується лише два типи артбоєприпасів - звичайний осколково-фугасний та високоточні. Останніх ніколи не буде багато - вони не призначаються, щоб засипати ними ворога", - заявив він.
Катков додав, що саме касетні боєприпаси Україна вже неодноразово закликала передати всіма можливими шляхами.
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"Передача цих боєприпасів впирається просто у норму закону в США, яка просто не дозволяє експортувати, передавати касетні боєприпаси, де рівень відмови субелементів (усіх мікробомбочок, якими начинені боєприпаси) складає понад 1%. У США снаряди мають 3%. Законодавчі обмеження існують, але, на мій погляд, можливо зробити певний виняток. Це робота для американських парламентарів", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, ще 8 грудня західні ЗМІ повідомляли, що США розмірковують над запитами України про передачу касетних боєприпасів.
- 11 січня український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою.
- За даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.
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