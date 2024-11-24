FT: РФ завербувала в армію сотні єменських хуситів через операцію з торгівлі людьми й відправила їх на війну в Україну

Про це пише Financial Times з посиланням на хусів, які їздили до Росії.

Єменські новобранці розповіли, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони прибули, їх примусово призвали до російської армії та відправили на фронт в Україну.

Видання зазначає, що вербування чоловіків у Ємені також підкреслюють, як Росія, у своєму прагненні конфронтації із Заходом, стає ближчою до Ірану та союзних йому груп бойовиків на Близькому Сході. Американські дипломати кажуть, що згода між Кремлем і хуситами, яку неможливо було уявити до війни в Україні, є ознакою того, наскільки далеко готова зайти Росія, щоб поширити цей конфлікт.

Спеціальний представник США в Ємені Тім Лендеркінг підтвердив, що Росія активно підтримує контакти з хуситами та обговорює поставки зброї.

За словами аналітиків, небагато хуситів пройшли підготовку в Росії, попри те, що Ємен - бідна країн і добре підходить для вербування найманців.

У контрактах, підписаних єменцями була вказана компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом. Зареєстрована в Салалі, Оман, реєстраційні документи компанії Al Jabri ідентифікують її як туроператора та роздрібного постачальника медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Вербування єменських солдатів, здається, почалося ще в липні, пише FT. Один з призовних контрактів був датований 3 липня 2024 року і підписаний начальником центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.

Єменський "новобранець" на ім'я Набіль (ім'я змінено) у розмові з FT припустив, що він входив до групи з приблизно 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні після прибуття до Москви. Хоча деякі хуси були досвідченими бійцями, багато хто не мав військової підготовки. За його словами, їх обманом змусили виїхати до Росії та підписали контракти про військову службу, які вони не могли прочитати.

Набіль сказав, що його заманили обіцянками прибуткової роботи у сфері "безпеки та інженерії". Через кілька тижнів він сховався разом із чотирма іншими нещодавно прибулими єменцями в лісі в Україні, одягненими у військову форму армії РФ.

Ще один єменець сказав, що йому обіцяли бонус у розмірі $10 тис. та $2 тис., а також можливе російське громадянство за роботу в Росії з виробництва безпілотників. Прибувши до Москви 18 вересня, за його словами, його групу насильно доставили з аеропорту до закладу в Підмосков'ї, де росіянин, розмовляючи арабською мовою, стріляв по них з пістолета, єменці вони відмовилися підписати контракт про призов, що був складений російською мовою.

"Я підписав, бо злякався", — сказав хусит.