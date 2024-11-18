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Війна з Росією: хроніка
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РФ збільшує чисельність своєї армії, створює нові бригади для війни в Україні, - Умєров

Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
18:16
Війна з Росією Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Росія збільшує чисельність своєї армії і створює нові бригади. Зокрема, ворог також використовує найманців з Африки й Азії з цією метою

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", – сказав Умєров на пресконференції у Києві.

Він зауважив, що Росія також має проблеми з мобілізацією, тому використовує війська КНДР.

"Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", – додав міністр оборони.

За словами Умєрова, нині Україна працює над тим, щоб "створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції".

"Тому ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги", – зазначив він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

 

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

За оцінками країн G20, Північна Корея може направити до 100 тис. військовослужбовців для підтримки Росії у війні проти України, якщо співпраця між Пхеньяном та Москвою поглиблюватиметься.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
Африка
Військові новини
Рустем Умєров
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