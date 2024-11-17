Яку сумарну кількість вояків КНДР може відправити на війну з Україною: відповідь Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, такий крок не є неминучим. Крім того, військова підтримка такого масштабу - якщо вона відбудеться - швидше за все, буде надаватися групами з ротацією військ у часі, а не в рамках єдиного розгортання.

Посол України в Південній Кореї, Дмитро Пономаренко, раніше зазначав, що Київ очікує участі близько 15 тис. північнокорейських військових у бойових діях у Курській області Росії та, можливо, в окупованих районах східної України. Вони можуть змінювати одне одного кожні кілька місяців на ротаційній основі.

У виданні зауважили, що занепокоєння з приводу можливого розгортання військ КНДР викликало тривогу серед союзників України, які попереджають про ризик подальшої ескалації конфлікту. Вони вважають, що зміцнення зв'язків між Путіним і Кімом може вплинути на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Водночас у Південній Кореї стверджують, що є "велика ймовірність" того, що Північна Корея намагатиметься отримати від Росії передові технології, в тому числі технології, пов'язані з тактичною ядерною зброєю, міжконтинентальними балістичними ракетами, розвідувальними супутниками і підводними човнами з балістичними ракетами.

За інформацією Bloomberg, це питання буде порушено кількома союзниками на саміті G20 в Бразилії та канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час його зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Як стверджують німецькі високопосадовці, Шольц буде тиснути на Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі в Ріо-де-Жанейро у вівторок, 19 листопада, щоб той використав свій вплив на Росію і Північну Корею для уникнення подальшої ескалації війни.

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у суботу, 16 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі, Сі Цзіньпін заявив, що Китай "не допустить конфлікту і потрясінь на Корейському півострові" й не буде "сидіти склавши руки, коли його стратегічна безпека і ключові інтереси опиняться під загрозою".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.