Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрона КНДР: йому сподобалося, наказав почати серійне виробництво

Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

"Під час випробувань безпілотники різних типів точно вражали цілі після польоту за заданими тактичними маршрутами на дистанціях ураження", - зазначає пропаганда КНДР.

На оприлюднених 15 світлинах, дійсно, продемонстровано як диктатор оглядає схожі на дрони предмети, зображення яких розмито, після чого спостерігає за влучанням дрона.

Відео випробувань відсутнє.

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Як наголошується, Кім Чен Ин зауважив "значний успіх" підконтрольної йому армії в освоєнні власних безпілотних технологій.

"Тож він наголосив на необхідності якнайшвидшого створення системи серійного виробництва та переходу до повномасштабного масового виробництва", - інформує KCNA.

За словами верховного лідера Північної Кореї, "КНДР має повну можливість і потенціал для виробництва і впровадження різних типів БПЛА, і це відкриє перспективу поєднання і застосування нових і перспективних тактичних методів також в аспекті військового мистецтва, як того вимагає сучасна війна".