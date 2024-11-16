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Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрона КНДР: йому сподобалося, наказав почати серійне виробництво

Анатолій Буряк
16 листопада, 2024 субота
16:23
Війна з Росією Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР

Північнокорейському диктатору Кім Чен Ину продемонстрували перші зразки ударних дронів вітчизняного виробництва та їхнє застосування на полігоні

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Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

"Під час випробувань безпілотники різних типів точно вражали цілі після польоту за заданими тактичними маршрутами на дистанціях ураження", - зазначає пропаганда КНДР.

На оприлюднених 15 світлинах, дійсно, продемонстровано як диктатор оглядає схожі на дрони предмети, зображення яких розмито, після чого спостерігає за влучанням дрона.

Відео випробувань відсутнє.

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Як наголошується, Кім Чен Ин зауважив "значний успіх" підконтрольної йому армії в освоєнні власних безпілотних технологій.

"Тож він наголосив на необхідності якнайшвидшого створення системи серійного виробництва та переходу до повномасштабного масового виробництва", - інформує KCNA.

За словами верховного лідера Північної Кореї, "КНДР має повну можливість і потенціал для виробництва і впровадження різних типів БПЛА, і це відкриє перспективу поєднання і застосування нових і перспективних тактичних методів також в аспекті військового мистецтва, як того вимагає сучасна війна".

Теги:
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Світ
КНДР
Технології
Кім Чен Ин
безпілотник
Військові новини
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