Очільник МЗС Японії прибув в Україну з неоголошеним візитом

Про це інформує японське МЗС.

Вказано, що Івая планує зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві для переговорів.

"Під час цього візиту до України міністр закордонних справ Івая безпосередньо донесе до пана Сибіги думку про те, що Японія продовжуватиме просувати рішучу підтримку України та суворі санкції проти Росії. Крім того, Японія висловить свою серйозну стурбованість останніми подіями у військовій співпраці між Росією та Північною Кореєю, включаючи відправку північнокорейських солдатів до Росії, та обміняється з українськими колегами відвертими поглядами на поточну ситуацію", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що Івая також поінформує Сибігу про зусилля Японії, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, та обміняється з ним думками щодо "продовження тісної двосторонньої співпраці між країнами".

"Крім того, сторони обміняються думками щодо державно-приватного співробітництва з метою відбудови та відновлення України, включаючи зусилля, спрямовані на проведення Конференції з питань протимінної діяльності в Україні, яка відбудеться в Японії наступного року", - додали в МЗС.