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Головна Світ Очільник МЗС Японії прибув в Україну з неоголошеним візитом

Очільник МЗС Японії прибув в Україну з неоголошеним візитом

Ольга Бабишена
16 листопада, 2024 субота
05:55
Світ Японія

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая у суботу, 16 листопада, прибув з неоголошеним візитом в Україну

Зміст

Про це інформує японське МЗС. 

Вказано, що Івая планує зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві для переговорів. 

"Під час цього візиту до України міністр закордонних справ Івая безпосередньо донесе до пана Сибіги думку про те, що Японія продовжуватиме просувати рішучу підтримку України та суворі санкції проти Росії. Крім того, Японія висловить свою серйозну стурбованість останніми подіями у військовій співпраці між Росією та Північною Кореєю, включаючи відправку північнокорейських солдатів до Росії, та обміняється з українськими колегами відвертими поглядами на поточну ситуацію", - йдеться у повідомленні. 

У МЗС зазначили, що Івая також поінформує Сибігу про зусилля Японії, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, та обміняється з ним думками щодо "продовження тісної двосторонньої співпраці між країнами".

"Крім того, сторони обміняються думками щодо державно-приватного співробітництва з метою відбудови та відновлення України, включаючи зусилля, спрямовані на проведення Конференції з питань протимінної діяльності в Україні, яка відбудеться в Японії наступного року", - додали в МЗС. 

  • Такеші Івая став першим японським міністром, який відвідав Україну після того, як прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба обійняв посаду.
Теги:
Новини
Україна
КНДР
Японія
МЗС
Війна з Росією
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