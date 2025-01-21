Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США

Про це інформує CNN.

Відтак, міністерство юстиції США отримало наказ не застосовувати "Закон про програми, контрольовані іноземними супротивниками", який колишній президент Джо Байден підписав у квітні 2024 року.

Видання вказує, що остаточна доля платформи, яку мали заборонити 19 січня невідома, оскільки незрозуміло, чи китайська компанія ByteDance погодиться на продаж соцмережі навіть за посередництва Трампа.

Водночас Трамп заявив журналістам, що змінив свою думку про TikTok, тому що "почав ним користуватися". Він зазначив, що підписана ним угода щодо TikTok дає йому право або "продати його, або закрити".

"І пам'ятайте, що TikTok в основному стосується дітей, маленьких дітей. Якщо Китай збирається отримувати з нього інформацію про маленьких дітей. Чесно кажучи, я думаю, що у нас є більші проблеми, ніж це", - сказав він.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомлялось, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

Увечері суботи, 18 січня, застосунок соцмережі TikTok припинив роботу у США. Це сталося менш ніж за дві години до того, як мав набути чинності закон про заборону платформи. Згодом він поступово почав відновлювати роботу.