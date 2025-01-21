ЄС розглядає можливість поетапного зняття санкцій з Сирії, - Reuters
Європейський Союз розглядає поетапне призупинення економічних санкцій проти Сирії, щоб підтримати перехідний період у країні
Про це інформує Reuters, посилаючись на два внутрішніх документи.
Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять призупинення деяких санкцій проти Сирії під час зустрічі в Брюсселі 27 січня. Вони розглядають поетапне зняття обмежень, оскільки хочуть підтримати перехідний період у країні, але водночас прагнуть зберегти важелі впливу.
"Серед країн-членів ЄС сформувався широкий консенсус щодо необхідності пом'якшення санкцій ЄС, щоб послати позитивний сигнал підтримки перехідному процесу і новій владі. (...) Водночас, кілька країн-членів ЄС закликали до розсудливості і збереження певних важелів впливу на нову владу на випадок, якщо події розвиватимуться не так, як очікувалося", - йдеться у документі.
У ньому також зазначено, що слід "застосовувати поетапний підхід".
- Раніше Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.
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