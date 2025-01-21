Шевченківська премія - 2025: комітет оголосив короткий список номінантів

Про це йдеться на сайті Шевченківської премії.

"Після проведення аналізу номінованих літературно-мистецьких творів з урахуванням їхньої мистецької цінності, унікальності, а також суспільної значущості і їх впливу на національне соціокультурне середовище, членами Шевченківського комітету шляхом таємного голосування були відібрані твори, що братимуть участь у третьому завершальному турі конкурсу", - йдеться у повідомленні.

Серед номінантів на премію опинилися:

Література

1. Юрій Іздрик.

Книга поезій "Колекція".

2. Світлана Поваляєва.

3. Мар’яна Савка.

4. Юрій Тарнавський.

Роман "Теплі полярні ночі" (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант WORM ARCTIC NIGNTS.

5. Богдан Томенчук.

Книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет".

Літературознавство і мистецтвознавство

1. Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс.

Книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги".

2. Ігор Набитович.

Книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Публіцистика і журналістика

1. Олександр Зінченко.

Книга "Як українці зруйнували імперію зла"

2. Павло Казарін.

"Ретроспектива блогів на "Українській правді".

Музичне мистецтво

1. Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик

Музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг".

2. Олексій Скрипник.

Хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру.

29. Богдана Півненко (авторка концертних програм та виконавиця).

Концертні програми 2019-2024.

Театральне мистецтво

1. Василь Вовкун (режисер-постановник).

Опера "Лис Микита" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), опера "Діалоги кармеліток" (музика, лібрето Ф. Пуленка), балет "Тіні забутих предків" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна) Львівської Національної опери.

2. Голенко Максим (режисер), Заулична Юлія (сценографка), Бусько Олексій (хореограф-постановник), Дробот Марк (актор).

Вистави: "Червона рута" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру за п’єсами Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

1. Олександр Санін (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій (оператор-постановник), Загайкевич Алла (композиторка).

Повнометражний ігровий фільм "Довбуш".

Візуальні мистецтва

1. Віра Баринова (Кулеба).

Проєкт "Крик мовчання". Твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка".

2. Жанна Кадирова.

Персональна виставка "Траєкторія польотів".

3. Микита Тітов.

Серія політичних плакатів "Шлях Свободи".

4. Анатолій Федірко.

Мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

Декоративно-прикладне мистецтво

1. Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023)

2. Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

Довідково. Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія, — державна нагорода України, заснована у 1961 році, що вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.