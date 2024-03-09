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Оновлено

Шевченківська премія-2024: оголошено лауреатів

9 березня, 2024 субота
15:09
Культура шевченківська премія

Президент України Володимир Зеленський затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року, серед них поет та військовий Дмитро Лазуткін і виконавиця Джамала

Список лауреатів опублікували на сайті Комітету премії, посилаючись на указ президента №143/2024. 

У 2024 році лауреатами премії у категорії "Література" стали: 

  • Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка"
  • Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко стали лауреатами премії у категорії "Публіцистика, журналістика" за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

У категорії "Музичне мистецтво" відзначили: 

  • Джамалу за альбом Qirim;
  • композиторку Кармеллу Цепколенко за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5

Серед переможців у категорії  "Театральне мистецтво" - Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. А у категорії "Візуальні мистецтва" відзначили Андрія Єрмоленка за серію робіт "Ukrainian resistance

Водночас цьогоріч шевченківську премію не вручали в категоріях "Кіно" і "Літературознавство". 

 "Установити на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.

Зеленський заявив, що культура під час війни має більше значення, ніж за часів миру

Володимир Зеленський під час церемонії нагородження лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року заявив, що культура має значення під час війни, і навіть більше, ніж за часів миру, передає Укрінформ.

"У час війни, навіть більше, ніж у час миру, ми усі маємо памʼятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну, озвучує те, що на серці, зберігає все, через що ми йдемо, відроджує те, що могло бути забуте, але, оновлене, дає людям сили, дає людям емоції", - сказав президент.

Довідково. Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. 

  • У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
Теги:
Суспільство
Україна
мистецтво
Сергій Жадан
Тарас Шевченко
Джамала
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