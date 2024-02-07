Шевченківську премію 2024 не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературознавство"

Про це повідомляють на сайті комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

6 лютого відбувся третій тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття найвищої в Україні творчої відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Розглянувши літературно-мистецькі твори у семи номінаціях, шляхом таємного голосування члени комітету визначили переможців конкурсу у 5 номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво" і "Візуальні мистецтва".

Таким чином, у 2024 році лауреатів у категоріях "Кіномистецтво" і "Літературознавство" не відзначатимуть. Однак такі твори були подані на здобуття відзнаки і наприкінці січня у категорії "Кіномистецтво" номінантами були Володимир Мула з документальним фільмом "ЮКІ" та Дмитро Сухолиткий-Собчук з повнометражним ігровим фільмом "Памфір". Номінантами на Шевченківську премію у категорії "Літературознавство і мистецтвознавство" були Ігор Набитович, книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький" та Людмила Тарнашинська, книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Зазначається, що найближчим часом секретаріат комітету внесе подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного указу президента України. Після оприлюднення указу на офіційному сайті комітету буде опубліковано перелік літературно-мистецьких творів і їхніх авторів, відзначених вищої державної нагороди у гуманітарній сфері. Почесні знаки вручать під час урочистих заходів з нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".