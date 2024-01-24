Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів

Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів

24 січня, 2024 середа
10:00
Культура шевченківська премія

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список номінантів у 7 категоріях, які пройшли до третього туру найвищої державної нагороди у сфері культури

Список номінантів зʼявився на сайті премії.

Стали відомі номінанти на найвищу в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Переможців Шевченківської премії традиційно обиратимуть у категоріях "література", "літературознавство і мистецтвознавство", "публіцистика, журналістика", "музичне мистецтво", "візуальні мистецтва", "кіномистецтво", та "театральне мистецтво".

Наразі список митців та творів, які шляхом таємного голосування потрапили до третього туру, виглядає наступним чином:

Література:

  • Дмитро Лазуткін, книга поезій "Закладка";
  • Ігор Павлюк, книга поезій "Танець Мамая";
  • Степан Процюк, книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";
  • Ярина Чорногуз, книга поезій "[dasein: оборона присутності]".

Літературознавство і мистецтвознавство:

  • Ігор Набитович, книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";
  • Людмила Тарнашинська, книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика, журналістика:

  • Іван Коломієць (Вано Крюґер), книга есеїв "Розчахнута квітка";
  • Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко (журналісти), серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі");
  • Олександр Михед, книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Музичне мистецтво:

  • Сусана Джамаладінова (Джамала), альбом "Qirim";
  • Кармелла Цепколенко, кантата "Читаючи історію" для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" ("Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst dugeflogen?") для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру;
  • Олександр Шимко, "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Візуальні мистецтва:

  • Олена Гром, цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні";
  • Андрій Єрмоленко, серія художніх робіт "Ukrainian resistance
  • Олександр Животков, виставковий проєкт "Вівтар".

Кіномистецтво:

  • Володимир Мула, документальний фільм "ЮКІ";
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук, повнометражний ігровий фільм "Памфір".

Театральне мистецтво:

  • Максим Голенко (режисер), Юлія Заулична (сценографиня), вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру;
  • Іван Уривський (режисер-постановник), Тетяна Овсійчук (художниця-постановниця), Петро Богомазов (художник-постановник), Сусанна Карпенко (композиторка), вистава "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Теги:
Кіно
музика
мистецтво
Тарас Шевченко
Джамала
Читайте також:
збита ракета, Київ 9 травня
23 січня, 2024 вiвторок
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
втрати окупантів
23 січня, 2024 вiвторок
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
10:05
OPINION
Ігор Танчин
А зранку вони прокинулися…
10:03
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску
У Молдові глава МЗС Попеску подав у відставку
10:00
Служба зовнішньої розвідки України
"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України
09:51
Ексклюзив
окупанти
На півдні Авдіївки окупанти мають незначні успіхи, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:50
Путін та Кім Чен Ин
Білий дім прокоментував плани Путіна щодо візиту до КНДР
09:44
Гейлі назвала Трампа невдахою і заявила, що не зніматиметься з праймеріз партії
09:36
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Кринки - яскравий приклад технологічних можливостей ЗСУ, - Згурець
09:33
F-16
Пентагон про навчання на F-16: ми прагнемо забезпечити Україні експлуатаційну спроможність у 2024 році
09:03
Джозеф Байден, саміт НАТО
Двоє помічників Байдена залишать посади у Білому домі, щоб допомогти у передвиборчій кампанії, - Bloomberg
09:00
PR
Переваги та недоліки натяжних стель
08:53
діти, війна
Внаслідок російської агресії в Україні загинула щонайменше 521 дитина, - ОГП
08:41
паводок на Закарпатті
Села окупованої Луганщини другий рік потерпають від паводків: загарбники не вирішують проблему, - ОВА
08:38
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія тримає у Чорному морі 10 кораблів, три з них - ракетоносії
08:32
Аналітика
Карта бойових дій в Чорному морі
Битва за Крим і Чорне море – підсумки 2023-го та перспективи 2024-го
08:30
Ексклюзив
Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 524 снаряди: 4 людини загинули, ще 6 постраждали, - ОВА
08:23
"Розбито надію на залізничний міст": під Маріуполем уразили район базування інженерних підрозділів окупантів, - Андрющенко
08:15
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну у ранковій атаці БПЛА на Орловську область
08:04
OPINION
Олег Манчура
У президентському міжчассі в США Путін нападе на НАТО
07:58
Інфографіка
втрати росіян
Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему, - Генштаб
07:47
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У Білому домі назвали мету російських масованих атак по Україні
07:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори щодо місячного перемир’я, - Reuters
07:05
екстренка
До $500 тис. підтримки: USAID оголосила грантову програму на $10 млн для переробних підприємств
06:51
таліби
Талібан обмежує незаміжніх жінок у доступі до роботи, подорожей та медпослуг, - ООН
06:39
На фото: боєприпаси
В українських військових без допомоги США закінчуються боєприпаси, - Пентагон
06:28
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Росія має незначне просування біля Авдіївки та Новомихайлівки, - ISW
06:00
сільське господарство, фермерство, урожай
Єврокомісія має намір продовжити заходи лібералізації для України, зокрема аграрної торгівлі
05:29
Дональд Трамп
Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир
04:55
КНДР ракета
КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
04:50
Даяна Ястремська
Australian Open: українська тенісистка Ястремська перемогла чешку й вийшла до півфіналу
04:23
авіаносесь США
США завдали ударів по цілях в Іраку: Пентагон заявив, що це відповідь за одну з "найбільш масштабних" атак на їх базу
04:06
пожежа_вогонь
У Челябінській області РФ масштабна пожежа площею 3,6 тис. квадратних метрів на меблевій фабриці
03:17
вогонь, полум'я, пожежа
У Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: 6 загиблих, понад 10 людей постраждали
02:53
Мінфін США анонсував $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування
02:35
Дмитро Кулеба
Taurus нам потрібні не для нападу на Москву, - Кулеба
02:18
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни
02:08
Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації
01:57
"Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3
01:38
суддя_суддівська мантія
Московський суд заочно арештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ, - росЗМІ
01:28
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
01:23
Оновлено
Росіяни втретє за добу вдарили по Харкову: серед поранених – 4-річна дитина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV