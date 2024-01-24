Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів

Список номінантів зʼявився на сайті премії.

Стали відомі номінанти на найвищу в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Переможців Шевченківської премії традиційно обиратимуть у категоріях "література", "літературознавство і мистецтвознавство", "публіцистика, журналістика", "музичне мистецтво", "візуальні мистецтва", "кіномистецтво", та "театральне мистецтво".

Наразі список митців та творів, які шляхом таємного голосування потрапили до третього туру, виглядає наступним чином:

Література:

Дмитро Лазуткін, книга поезій "Закладка";

Ігор Павлюк, книга поезій "Танець Мамая";

Степан Процюк, книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";

Ярина Чорногуз, книга поезій "[dasein: оборона присутності]".

Літературознавство і мистецтвознавство:

Ігор Набитович, книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";

Людмила Тарнашинська, книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

Публіцистика, журналістика:

Іван Коломієць (Вано Крюґер), книга есеїв "Розчахнута квітка";

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко (журналісти), серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі");

Олександр Михед, книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Музичне мистецтво:

Сусана Джамаладінова (Джамала), альбом "Qirim";

Кармелла Цепколенко, кантата "Читаючи історію" для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" ("Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst dugeflogen?") для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру;

Олександр Шимко, "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Візуальні мистецтва:

Олена Гром, цикл фоторобіт "Мистецтво жити у критичній зоні";

Андрій Єрмоленко, серія художніх робіт "Ukrainian resistance

Олександр Животков, виставковий проєкт "Вівтар".

Кіномистецтво:

Володимир Мула, документальний фільм "ЮКІ";

Дмитро Сухолиткий-Собчук, повнометражний ігровий фільм "Памфір".

Театральне мистецтво:

Максим Голенко (режисер), Юлія Заулична (сценографиня), вистава "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру;

Іван Уривський (режисер-постановник), Тетяна Овсійчук (художниця-постановниця), Петро Богомазов (художник-постановник), Сусанна Карпенко (композиторка), вистава "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".