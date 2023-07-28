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Портников, Цілик, Хорея Козацька: Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією

28 липня, 2023 п'ятниця
12:57
Культура Національна премія України імені Тараса Шевченка

У п'ятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року

Про це повідомляє Офіс президента.

Серед лауреатів премії - український публіцист, письменник і журналіст, телеведучий на телеканалі Еспресо, оглядач "Радіо Свобода", автор аналітичних статей в українських виданнях, член Українського ПЕН Віталій Портников.

В указі йдеться, що премію Віталію Портникову присуджено за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Крім того, премію присуджено:

  • поетесі Катерині Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць"
  • виконавцям гурту Хорея Козацька Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за авдіоальбом "Пісні Української революції"
  • літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах
  • режисерці Ірині Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

 "Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.

Крім того, указом затверджено новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

До складу Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка увійшли:

  • Євген Нищук — актор, голова Комітету
  • Дмитро Чистяк — письменник, літературознавець, заступник голови Комітету (за згодою)
  • Сергій Васильєв — театральний критик (за згодою)
  • Ганна Веселовська — театрознавець (за згодою)
  • Ігор Гайдай — фотохудожник (за згодою)
  • Олексій Жиров (Олекса Манн) — художник (за згодою)
  • Вадим Карп'як — журналіст, телеведучий (за згодою)
  • Олена Кашуба-Вольвач— мистецтвознавець (за згодою)
  • Валентина Корнієнко — майстер народного мистецтва, мистецтвознавець (за згодою)
  • Василь Кузан — письменник, літературознавець (за згодою)
  • Андрій Любка — письменник (за згодою)
  • Олег Михайлюта (Фагот) — музикант (за згодою)
  • Олеся Мудрак-Ковалів — письменниця (за згодою)
  • Іванна Сахно — акторка (за згодою)
  • Віктор Сидоренко — художник (за згодою)
  • Володимир Сіренко — диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
  • Богдана Фроляк — композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
  • Андрій Халпахчі — кінознавець (за згодою)
  • Анжеліна Швачка — оперна співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

Національна премія України імені Тараса Шевченка - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.

Новини
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
Віталій Портников
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