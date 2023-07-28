Портников, Цілик, Хорея Козацька: Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією
У п'ятницю, 28 липня, президент Володимир Зеленський видав указ про присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2023 року
Про це повідомляє Офіс президента.
Серед лауреатів премії - український публіцист, письменник і журналіст, телеведучий на телеканалі Еспресо, оглядач "Радіо Свобода", автор аналітичних статей в українських виданнях, член Українського ПЕН Віталій Портников.
В указі йдеться, що премію Віталію Портникову присуджено за публіцистичні статті та виступи останніх років.
Крім того, премію присуджено:
- поетесі Катерині Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць"
- виконавцям гурту Хорея Козацька Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за авдіоальбом "Пісні Української революції"
- літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах
- режисерці Ірині Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
"Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.
Крім того, указом затверджено новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
До складу Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка увійшли:
- Євген Нищук — актор, голова Комітету
- Дмитро Чистяк — письменник, літературознавець, заступник голови Комітету (за згодою)
- Сергій Васильєв — театральний критик (за згодою)
- Ганна Веселовська — театрознавець (за згодою)
- Ігор Гайдай — фотохудожник (за згодою)
- Олексій Жиров (Олекса Манн) — художник (за згодою)
- Вадим Карп'як — журналіст, телеведучий (за згодою)
- Олена Кашуба-Вольвач— мистецтвознавець (за згодою)
- Валентина Корнієнко — майстер народного мистецтва, мистецтвознавець (за згодою)
- Василь Кузан — письменник, літературознавець (за згодою)
- Андрій Любка — письменник (за згодою)
- Олег Михайлюта (Фагот) — музикант (за згодою)
- Олеся Мудрак-Ковалів — письменниця (за згодою)
- Іванна Сахно — акторка (за згодою)
- Віктор Сидоренко — художник (за згодою)
- Володимир Сіренко — диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
- Богдана Фроляк — композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
- Андрій Халпахчі — кінознавець (за згодою)
- Анжеліна Швачка — оперна співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
Національна премія України імені Тараса Шевченка - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.
Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.
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