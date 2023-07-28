Про це повідомляє Офіс президента.

Серед лауреатів премії - український публіцист, письменник і журналіст, телеведучий на телеканалі Еспресо, оглядач "Радіо Свобода", автор аналітичних статей в українських виданнях, член Українського ПЕН Віталій Портников.

В указі йдеться, що премію Віталію Портникову присуджено за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Крім того, премію присуджено:

поетесі Катерині Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць"

виконавцям гурту Хорея Козацька Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку за авдіоальбом "Пісні Української революції"

літературознавцеві Михайлу Назаренку за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах

режисерці Ірині Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

"Установити на 2023 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна", - йдеться в указі.

Крім того, указом затверджено новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

До складу Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка увійшли:

Євген Нищук — актор, голова Комітету

Дмитро Чистяк — письменник, літературознавець, заступник голови Комітету (за згодою)

Сергій Васильєв — театральний критик (за згодою)

Ганна Веселовська — театрознавець (за згодою)

Ігор Гайдай — фотохудожник (за згодою)

Олексій Жиров (Олекса Манн) — художник (за згодою)

Вадим Карп'як — журналіст, телеведучий (за згодою)

Олена Кашуба-Вольвач— мистецтвознавець (за згодою)

Валентина Корнієнко — майстер народного мистецтва, мистецтвознавець (за згодою)

Василь Кузан — письменник, літературознавець (за згодою)

Андрій Любка — письменник (за згодою)

Олег Михайлюта (Фагот) — музикант (за згодою)

Олеся Мудрак-Ковалів — письменниця (за згодою)

Іванна Сахно — акторка (за згодою)

Віктор Сидоренко — художник (за згодою)

Володимир Сіренко — диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

Богдана Фроляк — композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

Андрій Халпахчі — кінознавець (за згодою)

Анжеліна Швачка — оперна співачка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)

Національна премія України імені Тараса Шевченка - державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства.