Трамп пообіцяв оголосити надзвичайний стан в енергетиці й удруге вивести США з Паризької кліматичної угоди
Президент США Дональд Трамп 20 січня оголосив, що планує знову ухвалити рішення про виведення США з Паризької кліматичної угоди
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на неназване джерело
Вказано, що Трамп планує переорієнтувати політику федерального уряду щодо видобутку нафти й газу, скасувавши зусилля свого попередника Джо Байдена, спрямовані на обмеження використання викопних видів палива.
Зокрема, президент обіцяє оголосити надзвичайний стан в енергетиці США. За словами неназваного чиновника, це відкриє для Трампа низку повноважень, які дозволятимуть розробляти нові родовища нафти й газу і видобувати з них ресурси.
Наразі не відомо, чи зможе президент використати ці повноваження для досягнення своєї мети - будівництва нових електростанцій. Під час першого президентського терміну Трамп намагався підтримати роботу збиткових вугільних та атомних електростанцій, використовуючи надзвичайні повноваження, передбачені Федеральним законом про енергетику, які зазвичай застосовуються у випадку стихійних лих та інших кризових ситуацій. Зрештою, від цієї спроби відмовилися.
Трамп пообіцяв вивести США з Паризької кліматичної угоди
Про це інформує Reuters.
Як вказують у Білому домі, Трамп має скептицизм щодо глобального потепління і вважає його містифікацією. Крім того, така заява спрямована на звільнення американських нафтогазовидобувних компаній від регулювання, щоб вони могли максимізувати обсяги видобутку.
Зазначено, що таке рішення поставить США поряд з Іраном, Лівією та Єменом. Вони є єдиними у світі країнами, які не приєдналися до угоди, що передбачає домовленість обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату.
Наразі США є найбільшим у світі виробником нафти і природного газу через бум буріння в Техасі, Нью-Мексико та інших регіонах, який підтримується технологією гідророзриву пласта і високими світовими цінами після вторгнення Росії в Україну.
Вперше Трамп виводив США з Паризької кліматичної угоди під час свого першого президентського терміну. Це зайняло роки, утім Байден після вступу на посаду одразу скасував цей процес.
- 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
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