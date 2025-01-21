Зеленський обговорив зі спікером Сеймасу Литви посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Зеленський подякував представникам Литви за допомогу на понад 1,5 млрд євро, половина з якої - оборонна підтримка.

Офіс президента зазначив, що Литва щороку виділяє щонайменше 0,25% ВВП на безпекові та оборонні потреби України і нещодавно передала 4500 FPV-дронів, які закупила у литовських виробників у межах участі в коаліції дронів. Крфм того, Литва бере активну участь у коаліціях із розмінування, посилення ППО України, артилерії.

Учасники зустрічі обговорили продовження підтримки України, підготовку нового санкційного пакета ЄС, посилення військово-технічної співпраці та спільні проєкти в оборонно-промисловій галузі.

Зеленський також відзначив лідерство Литви в підтримці прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

Саулюс Скверняліс наголосив, що Литва та її парламент готові й надалі надавати Україні оборонну та гуманітарну підтримку, проводити реабілітацію українських воїнів, відбудовувати зруйновану та пошкоджену внаслідок російської агресії інфраструктуру.

"Ми розуміємо мир як повне звільнення українських територій, включно з Кримом, покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України в НАТО і ЄС", - сказав спікер литовського парламенту.