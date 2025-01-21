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Головна Культура У Парижі оголосили переможців національної премії "Люм'єр"

У Парижі оголосили переможців національної премії "Люм'єр"

Катерина Єсікова
21 січня, 2025 вiвторок
06:26
Культура кіно

20 січня у Парижі відбулась 30-та церемонія вручення національної премії "Люм'єр", що вважається місцевим аналогом американського Золотого глобуса

Зміст

Про це повідомляє УП.Культура.

Зазначається, що вручення однієї з найпрестижніших кіновідзнак Франції відбувалося у кінематографічному центрі - Forum des images. Нагороди роздавали у 13 номінаціях, а переможців обирали серед стрічок 2024 року. За них свої голоси віддавали представники міжнародної преси з 38 країн.

Лідером за кількістю номінацій була стрічка Жака Одіара "Емілія Перес", яка нещодавно стала фільмом року за версією Європейської кіноакадемії та тріумфувала на Золотому глобусі.

Найкращий дебютний фільм

Нагороду за найкращий дебютний фільм отримала стрічка Vingt Dieux ("Двадцять богів"), яку створила сценаристка і режисерка Луїза Курвуазьє. 

У цій історії розповідається, як 18-річний Тотон бере на себе управління фермою після смерті батька.

Найкращий актор-початківець

19-річний актор Клеман Фаво, який зіграв фермерського хлопчика у фільмі Vingt Dieux ("Двадцять богів") забрав нагороду за найкращого актора-початківця.

Найкраща починаюча акторка

Отримала акторка Г'юванна Бенедетті за гру у фільмі Le Royaume.

Найкраща музика

Камілла та Клемент Дюколь за саундтрек до мюзиклу "Емілія Перес".

Найкраща операторська робота

Відповідну нагороду отримав Нікола Болдюк за зйомки фільму "Граф Монте-Крісто".

Найкращий сценарій

Жак Одіар за мюзикл "Емілія Перес", що оповідає про наркобарона, який вирішив змінити стать.

Найкращий анімаційний фільм

Нагороду найкращого анімаційного фільму забрала стрічка "Потік. Останній кіт на Землі" режисера Гінтса Зілбалодіса.

Найкращий режисер

Найкращим режисером визнано Жака Одіара за створення фільму "Емілія Перес".

Найкраща акторка

Найкращою акторкою оголошено Карлу Софію Гаскон за роль наркобарона, що перевтілився у жінку у фільмі "Емілія Перес".

Найкраща міжнародна ко-продукція

Ірано-франко-німецький фільм Мохаммада Расулофа "Насіння священного інжиру". В Ірані режисера засудили до восьми років в'язниці, побиття батогами та конфіскації майна за його створення. Він оповідає про революційні події в Тегерані з погляду сім'ї судді.

Найкращий актор

Відповідну нагороду отримав Абу Сангаре за роль у фільмі "Історія Сулеймана". Абу є молодим гвінейцем, який до останнього часу проживав у Франції нелегально. Він отримав право на проживання у країні лише після нагороди за роль у цьому фільмі на Канському кінофестивалі.

У фільмі він фактично грає роль самого себе - гвінейського нелегала, що працює на доставці.

Найкращий документальний фільм

Найкращим документальним фільмом названо "Дагомею" Маті Діоп. Ця оповідь бере свій початок у 1892 році, коли французькі колоніальні війська викрали та вивезли з західноафриканського королівства Дагомея безліч цінних артефактів. Майже 130 років потому 26 предметів мистецтва, які весь цей час перебували у музеї в Парижі, нарешті повертаються додому, у сучасний Бенін. Оповідачем у стрічці є дух, втілений у статуї дагомейського короля. Його голос розповідає нам про свої поневіряння і роки музейного ув’язнення.

Довідка. Премія Люм'єр - національна кінонагорода Франції, якою відзначають видатні досягнення французького кінематографа. Була заснована 1995 року продюсером Даніелем Тосканом дю Плантьє. Вручати її почали вже з наступного, 1996 року – тоді премія мала всього шість номінацій.

Теги:
Новини
Світ
Кіно
Україна
Франція
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