Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Україна досі не налаштована на війну серйозно — ми все ще "граємося" у війну. На фронті залишається надто багато людей, які не демонструють належного рівня підготовки, включаючи генералів. Даруйте, але така реальність. Крім того, логістична система все ще залишає бажати кращого. Поки всі ці проблеми не будуть вирішені, Україні рано чи пізно прийдеться рухатися назад. Нам потрібно ставити на керівні посади компетентних полковників і бригадирів. Тоді, якщо ми зможемо також упоратися з питаннями логістики та розвитку оборонної промисловості, знову почнемо рухатися вперед. Однак попереду ще багато роботи. На жаль, Зеленський, схоже, поки не усвідомлює, що ключ до перемоги — у його руках. Йому потрібно перестати призначати на керівні посади друзів і почати обирати компетентних фахівців. Перемога вимагає компетентних людей, а не друзів у владі", - зазначив він.

Генерали мають бути лідерами, за якими готові йти інші, яким довіряють і які мають значний військовий досвід. На багатьох ділянках фронту зараз серйозно бракує правди, адже тих, хто наважується говорити правду, нерідко звільняють або відсторонюють, зауважив Грант.

"Є величезна різниця між тим, як Захід навчає своїх офіцерів воювати, які навички та інструменти надає, і підходами, характерними для радянської системи підготовки. Це абсолютно різні підходи, і генерали, які опановували лише радянські норми, часто не готові до сучасних викликів війни. Отже, необхідно обирати людей, яким можна довіряти, які самі довіряють своїм підлеглим і не зловживають своєю владою. Це мають бути лідери, які особисто виїжджають на фронт, щоб зрозуміти реальну ситуацію, і формують свою стратегію на основі того, що відбувається в дійсності. Не на картах, не в звітах і не в позитивних рапортах, а в реальних умовах. Крім того, таким лідерам повинні настільки довіряти їхні підлеглі, щоб вони могли відкрито говорити правду про стан справ, не побоюючись наслідків", - сказав полковник.

Малоймовірно, що Росії вдасться прорватися на фронті. Але РФ все ще має ресурси і зможе отримати додаткові постачання, зокрема від Північної Кореї. Росіяни точно не стикаються з браком ресурсів.

"Вони могли б прорватися, але проблема полягає в тому, що вони втратили значний потенціал, особливо лідерський. Для прориву потрібна виняткова підготовка та реалізація, і я не думаю, що на даний момент вони здатні це зробити. Натомість вони, схоже, продовжують дотримуватися своєї поточної тактики: завдають ударів по українській лінії фронту, використовуючи чисельну перевагу для обходу та локальних проривів, і завдають втрат українцям у темпі, якому Україні важко протистояти. Це саме те, що вони роблять зараз, і роблять це досить ефективно. Росіяни дотримуються цієї стратегії вже два роки і, схоже, не збираються від неї відмовлятися. Крім того, вони отримують дедалі більше безпілотників, оскільки російська оборонна промисловість уже повністю адаптована до потреб війни", - додав Грант.