Турецький клуб перед матчем з "Динамо" розпочав переговори про трансфер Зінченка
Турецький "Галатасарай" розпочав переговори щодо трансферу лівого захисника лондонського "Арсенала" Олександра Зінченка
Про це повідомляє A Spor.
За інформацією джерела, "Галатасарай" і "Арсенал" ведуть конкретні переговори щодо трансферу Олександра Зінченка. Фінансових деталей можливої угоди поки не розголошують.
Українцем також цікавиться дортмундська "Боруссія". Повідомлялось, що "Арсенал" готовий віддати Зінченка в оренду з зобовʼязанням викупу.
"Галатасарай" виступає в Лізі Європи. 21 січня турецька команда зустрінеться з київським "Динамо".
- У цьому сезоні Олександр Зінченко втратив статус основного гравця "Арсеналу". Українець отримав декілька травм і поки провів лише 12 неповних матчів.
- Transfermarkt оцінює українського футболіста у 30 млн євро.
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