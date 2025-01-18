Турецький клуб перед матчем з "Динамо" розпочав переговори про трансфер Зінченка

Про це повідомляє A Spor.

За інформацією джерела, "Галатасарай" і "Арсенал" ведуть конкретні переговори щодо трансферу Олександра Зінченка. Фінансових деталей можливої угоди поки не розголошують.

Українцем також цікавиться дортмундська "Боруссія". Повідомлялось, що "Арсенал" готовий віддати Зінченка в оренду з зобовʼязанням викупу.

"Галатасарай" виступає в Лізі Європи. 21 січня турецька команда зустрінеться з київським "Динамо".