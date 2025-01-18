Якщо студенти цивільних вишів не складуть іспит з військової підготовки, їх відраховуватимуть, – Міноборони

Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він наголосив, що БЗВП буде обов'язковою для всіх. Ті студенти, які не зможуть скласти іспит, складуть його на незадовільну оцінку або відмовляться прийняти військову присягу – не зможуть надалі проходити навчання у виші.

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"Цей курс передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. Перш за все це буде психологічна, розвідувальна та бойова підготовка, підготовка РХБЗ (радіаційний, хімічний та біологічний захист, – ред.), бойове застосування і виживання воїнів. Дуже багато комплексних предметів, які ми повинні навчити наших студентів і громадян України", – розповів Мельник.