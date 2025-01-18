Шведські військові долучилися до бригади НАТО у Латвії

Про це повідомили в міністерстві оборони Латвії.

Йдеться про військових шведського механізованого піхотного батальйону з полку "Південне Сконе" (South Skåne Regiment). Їх зустріли в Ризькому порту, куди також прибули кораблі з основним обладнанням. Військові тренуватимуться разом зі своїми союзниками по НАТО.

У відомстві зазначили, що це перше розгортання шведської місії НАТО після того, як у березні минулого року Швеція стала членом Альянсу. Розгортання шведських військ в Латвії є частиною зусиль НАТО із захисту східного флангу Альянсу.

"Кількість солдатів і військової техніки Альянсу в Латвії продовжує зростати. Приєднання Швеції до багатонаціональної бригади НАТО в Латвії є чіткою ознакою того, що Альянс є єдиним, і будь-які ворожі дії з боку Росії отримають чітку відповідь", – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Як пише SVT, з посиланням на слова командира шведського батальйону підполковника Генріка Росдала, наразі в Латвії перебувають майже 600 солдатів, а в разі необхідності уряд Швеції вирішив, що до них можуть додати ще 200 солдатів.