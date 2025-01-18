Шведські військові долучилися до бригади НАТО у Латвії
До Латвії в суботу, 18 січня, прибули близько 600 шведських військових, які долучились до багатонаціональної бригади НАТО, що базується в країні
Про це повідомили в міністерстві оборони Латвії.
Йдеться про військових шведського механізованого піхотного батальйону з полку "Південне Сконе" (South Skåne Regiment). Їх зустріли в Ризькому порту, куди також прибули кораблі з основним обладнанням. Військові тренуватимуться разом зі своїми союзниками по НАТО.
У відомстві зазначили, що це перше розгортання шведської місії НАТО після того, як у березні минулого року Швеція стала членом Альянсу. Розгортання шведських військ в Латвії є частиною зусиль НАТО із захисту східного флангу Альянсу.
"Кількість солдатів і військової техніки Альянсу в Латвії продовжує зростати. Приєднання Швеції до багатонаціональної бригади НАТО в Латвії є чіткою ознакою того, що Альянс є єдиним, і будь-які ворожі дії з боку Росії отримають чітку відповідь", – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Як пише SVT, з посиланням на слова командира шведського батальйону підполковника Генріка Росдала, наразі в Латвії перебувають майже 600 солдатів, а в разі необхідності уряд Швеції вирішив, що до них можуть додати ще 200 солдатів.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 14 січня оголосив про початок місії Baltic Sentry, яка передбачає гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував "радикальне збільшення" присутності Альянсу в Балтійському морі.
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