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Головна Футбол Циганков вперше з серпня оформив результативну дію за "Жирону"

Циганков вперше з серпня оформив результативну дію за "Жирону"

Влад Дідусь
18 січня, 2025 субота
20:43
Футбол Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга

У суботу, 18 січня, український півзахисник Віктор Циганков відзначився асистом за іспанську "Жирону"

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Віктор Циганков зробив результативний пас у матчі 20-го туру Ла Ліги, де "Жирона" поступилась "Севільї" (1:2). Після розіграшу кутового на 36-й хвилині українець навісив з флангу у штрафний на Арнау Мартінеса, який точно пробив головою.

Для Циганкова це перша результативна дія з 29 серпня 2024 року. У тому матчі "Жирона" перемогла "Осасуну" (4:0), а українець тоді віддав асист і забив гол.

Загалом на рахунку Віктора Циганкова у цьому сезоні лише 773 зіграні хвилини. Більшу частину сезону футболіст пропустив через травми.

  • 27 грудня трансферна вартість Віктора Циганкова, за версією Transfermarkt, знизилась з 30 до 22 млн євро.
Теги:
Новини
Спорт
Віктор Циганков
Ла Ліга
Жирона
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