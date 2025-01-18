Циганков вперше з серпня оформив результативну дію за "Жирону"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Віктор Циганков зробив результативний пас у матчі 20-го туру Ла Ліги, де "Жирона" поступилась "Севільї" (1:2). Після розіграшу кутового на 36-й хвилині українець навісив з флангу у штрафний на Арнау Мартінеса, який точно пробив головою.

Для Циганкова це перша результативна дія з 29 серпня 2024 року. У тому матчі "Жирона" перемогла "Осасуну" (4:0), а українець тоді віддав асист і забив гол.

Загалом на рахунку Віктора Циганкова у цьому сезоні лише 773 зіграні хвилини. Більшу частину сезону футболіст пропустив через травми.