У Туреччині схопили зірку OnlyFans, яка планувала переспати із сотнею чоловіків

Про це пише EKOLTV.

У виданні зазначили, що відверті публікації моделі викликали обурення серед населення.

Жінку затримали у приватній лікарні, після її допису про намір переспати зі 100 чоловіками за 24 години. У соцмережі X було опубліковано відео із моментом її затримання.

????Müstehcen içerikli paylaşımlarıyla sosyal medyada infial yaratan 'Onlyfans' fenomeni Süt ismiyle tanınan Azra A. tutuklandı.https://t.co/DvbRU53Q5v#EkolTV pic.twitter.com/TKChIgj5LL — Ekol TV (@ekoltvv) January 17, 2025

Повідомляється, що зірку OnlyFans затримали за звинуваченнями у "непристойності" та "опорі виконанню службових обов’язків". Її також звинувачують у продажі відвертого контенту, створеного разом із чоловіком.

Сама модель стверджує, що ці зображення та відео стосуються її особистого життя і не мали на меті скоєння злочину.

Варто зазначити, що сайт OnlyFans заблокований у Туреччині.