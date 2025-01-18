У Туреччині схопили зірку OnlyFans, яка планувала переспати із сотнею чоловіків
У Туреччині затримали модель Onlyfans Езру Вандан, відому під псевдонімом "Süt", яка нещодавно оголосила про намір переспати із сотнею чоловіків протягом 24 годин
Про це пише EKOLTV.
У виданні зазначили, що відверті публікації моделі викликали обурення серед населення.
Жінку затримали у приватній лікарні, після її допису про намір переспати зі 100 чоловіками за 24 години. У соцмережі X було опубліковано відео із моментом її затримання.
Повідомляється, що зірку OnlyFans затримали за звинуваченнями у "непристойності" та "опорі виконанню службових обов’язків". Її також звинувачують у продажі відвертого контенту, створеного разом із чоловіком.
Сама модель стверджує, що ці зображення та відео стосуються її особистого життя і не мали на меті скоєння злочину.
Варто зазначити, що сайт OnlyFans заблокований у Туреччині.
- Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ухвалив рішення надати працівникам Бюро економічної безпеки (БЕБ) інформацію про всіх громадян України, які зареєстровані на платформі OnlyFans і отримують там доходи.
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