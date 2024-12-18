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Суд надав БЕБ дані користувачів OnlyFans в Україні. До них почали приходити з обшуками

Катерина Ганжа
18 грудня, 2024 середа
22:58
Суспільство

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ухвалив рішення надати працівникам Бюро економічної безпеки (БЕБ) інформацію про всіх громадян України, які зареєстровані на платформі OnlyFans і отримують там доходи

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Про це йдеться в ухвалі суду від 20 вересня, на яку звернула увагу "Економічна правда". 

Зокрема, суд надав групі детективів БЕБ тимчасовий доступ до інформації "про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на платформі OnlyFans, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію (відомості) стосовно творців платного контенту, яка є у розпорядженні ДПС".

Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками в межах кримінальної справи, відкритої за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Напередодні, 17 грудня, про початок таких обшуків повідомила юристка компанії "Маєте право" Леся Михайленко. За її словами, детективи прийшли з обшуками саме до тих моделей OnlyFans, які вже зареєстрували ФОПи, подали декларації та сплатили податки.

"Минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, за цією ухвалою БЕБ взяв у ДПС список і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного відношення до справи від липня 2024 року", - розповіла вона.

Михайленко додала, що на початку осені голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала інформацію про українських моделей OnlyFans та їхні доходи. Невдовзі ці особи почали отримувати листи "щастя" від податкової з вимогою заплатити податки.

Звернувшись до консультантів, більшість моделей вирішили добровільно зареєструвати ФОПи, задекларувати доходи та заплатити податок до бюджету. Однак, завдяки рішенню Шевченківського суду, інформацію про них отримало БЕБ.

На інформацію про обшуки у моделей OnlyFans відреагував нардеп Ярослав Железняк. Він наголосив, що ненормально "одночасно вимагати платити податки за порно і так само одночасно залишити кримінальну відповідальність за виготовлення".

Він також додав, що сподівається, що правоохоронці не прийдуть до моделей OnlyFans ще й стосовно ст. 301 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання та поширення порно).

Раніше народний депутат України Данило Гетманцев розповів, що 350 моделей OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу, сплативши 59 млн грн ПДФО та військового збору.

Він зазначив, що те, що творці контенту не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено.

"Окремо по переслідуванню по ст. 301 КК (розповсюдження порнографії, – ред.). Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати", - зазначив нардеп. 

Читайте також: Железняк про перспективи ухвалення законопроєкту щодо декриміналізації порно: "Рухаємось у правильному напрямку"

Теги:
Новини
Україна
податки
порно
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